Radware攻击缓解解决方案为电商企业客户提供不间断服务

Radware宣布，Manutan Group旗下子公司法国Manutan公司部署了Radware的攻击缓解解决方案(AMS)，确保IT基础架构的高可用性。Mantuan选用了Radware全面的解决方案，其中包括SSL攻击缓解、Web应用防火墙和混合分布式DDoS攻击缓解措施，另外还购买了云防护服务。

日前，网络安全和应用交付解决方案提供商Radware®(NASDAQ: RDWR)公司宣布，Manutan Group旗下子公司法国Manutan公司部署了Radware的攻击缓解解决方案(AMS)，确保IT基础架构的高可用性。Mantuan选用了Radware全面的解决方案，其中包括SSL攻击缓解、Web应用防火墙(WAF)和混合分布式拒绝服务(DDoS)攻击缓解措施，另外还购买了云防护服务。

作为欧洲最大的B2B工业和办公设备和用品提供商，Manutan拥有逾100万的服务客户。当前多数的业务都是通过Manutan的电商平台来完成的。因此，企业业务在很大程度上都依赖于Web服务可用性以及虚拟电话和传真等重要工具。

Manutan面临着越来越多的DDoS攻击，需要可以阻止黑客利用其电商平台中可能存在的零日漏洞的解决方案。因此Manutan决定部署可以提供最低延迟、全面覆盖所有攻击类型以及最小人工干预的缓解解决方案。最终，Manutan选择了Radware的AMS来保护电商平台、企业资源规划(ERP)、电话和电子邮件系统的安全。

Manutan CISO Eric Thierry表示：“在电商领域，低延迟是必不可少的。调查显示，如果页面加载速度不够快，多数的网站访客会选择放弃。最起码，用户对网站加载速度不满会导致更低的客户转化率。Radware AMS采用了高级行为分析技术，可以快速精确地缓解恶意流量，而且不会引发宕机。多数提供商只是简单地将所有流量转发至云服务，而Radware AMS则可以设置自动化策略，只有在发生攻击时才将流量转发至缓解系统。Radware强大的机器学习功能以及混合缓解解决方案可以让我们实现两全其美——人工干预最低也最安心——而且也让我们的客户可以享受到最高性能。”

Radware总裁兼CEORoy Zisapel表示：“在保护网站安全以及为客户提供高可用性和卓越响应时间方面，零售企业面临着巨大压力。性能过慢会带来真正的商业损失，从客户转化率到品牌认知，都会受到影响。因此，企业承担不起性能降级的代价，而且随着攻击速度的日益增长，他们也需要可以应对最大规模攻击的自动化DDoS缓解解决方案。”