卡巴斯基：工控领域的网络安全问题也亟需被重视

为各个终端节点提供适用于工业环境的安全软件;

可针对PLC设备进行实时监控、威胁侦测;

在网络层部署流量监测设备,实时发现未知设备、网络攻击和工业环境独有的威胁行为。

当然,针对以上问题,卡巴斯基也推出了针对工业控制领域的安全方案,包括:针对SCADA(数据采集与监视控制系统)层面,卡巴斯基推出KICS for Nodes方案,该方案专为工控系统设计,具备完整性控制、反病毒和漏洞防护等能力;推出KICS for Network以防御网络层面的各类攻击,实现网络完整性控制(识别未知设备)、异常检测、PLC完整性控制等功能;推出新系统KICS for Embedded以对生产线上的各类嵌入设备进行安全保护。此次卡巴斯基推出的工业网络安全解决方案能够提供各种类型的保护,以帮助基础设施管理者构建高效的安全策略。除提供强大的威胁检测和预防技术外,新发布的解决方案同时引入了特殊的安全服务(由培训与情报、专家服务两部分构成),以帮助企业进行紧急事件响应和威胁预测服务。