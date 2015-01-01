启明星辰同云南省与昆明市人民政府签署战略合作协议 在多领域开展网络安全防护合作

2017年5月27日，启明星辰信息技术集团股份有限公司同云南省人民政府签署战略合作框架协议。当天，启明星辰集团还与昆明市人民政府签署了落地项目合作协议。

2017年5月27日，启明星辰信息技术集团股份有限公司同云南省人民政府签署战略合作框架协议。当天，启明星辰集团还与昆明市人民政府签署了落地项目合作协议。根据协议，启明星辰集团与云南省和昆明市人民政府将在多领域开展网络安全防护合作，共同助力云南省信息化和信息产业发展。云南省副省长董华，昆明市副市长孙涛与启明星辰集团总裁严望佳博士等人出席了签约仪式。

启明星辰集团与云南省人民政府签署战略合作框架协议

启明星辰集团与昆明市人民政府签署落地项目合作协议

为了加强关键信息基础设施防护合作，启明星辰集团与云南省和昆明市人民政府将在金融、能源、电力、通信、交通等领域开展网络安全防护合作。启明星辰集团将根据公司战略规划，提供技术、资金、人才、团队等方面的支持，并配备专业安全服务团队，配合云南省级安全部门对重大活动提供安全技术保障，对重大安全执法检查提供安全技术保障。

根据与云南省和昆明市人民政府达成的战略合作，启明星辰集团还将在云南省昆明市呈贡信息产业园区成立“启明星辰南亚东南亚区域总部”，共同打造云南省信息安全产业园，培育信息网络安全产业链，整合各界网络空间安全领域优势资源，促进相关产业集群集聚，为区域信息网络安全产业发展服务，并将该总部定义为云南省网络信息安全行业发展的龙头企业，引领有关安全领域发展。

此外，为满足国家对网络空间安全领域高层次人才的迫切需求，云南省与昆明市人民政府将全力支持启明星辰集团建设“启明星辰网络空间安全学院”，努力把学院建设成为“国家级网络空间安全学院”，开展网络空间安全领域的科学研究、人才培养、社会服务和面向南亚东南亚的国家网络空间安全研究等工作。

同时，启明星辰集团也将与昆明市人民政府共同促进建设云南省安全态势大数据运营中心，实现全省全方位安全态势管控和南亚东南亚威胁情报感知，为建设国际性通信枢纽和区域信息汇集中心打下坚实基础。

战略合作会谈中

启明星辰作为国内规模最大、最具实力的、拥有完全自主知识产权的网络安全产品、可信安全管理平台、安全服务与解决方案的综合提供商，在网络安全防护方面有着显著成效，并拥有良好的声誉和安全实力，而云南省与昆明市人民政府可以充分的发挥自身在网络信息安全政策环境、产业先行等方面的优势，组织协调有关部门和行业，对落地合作项目在云南省与昆明市的实施给予相关的政策支持。双方决定结合各自的优势，建立长期稳定的战略合作，共同促进云南省与昆明市信息化和信息产业发展，主动服务和融入国家“一带一路”发展战略，加快实施“云上云”行动计划。

双方领导达成合作共识

本次战略合作协议的签署是双方更深层次、更广领域合作的起点，双方将通过“优势互补、互惠互利、讲究实效、共同发展”原则，着力把云南省与昆明市打造成为云计算安全、大数据安全、物联网安全、工业控制系统安全、移动互联安全、安全态势感知、安全攻防赛事、信息安全人才培养的标杆，推动云南省 “云上云”行动计划及各州市智慧城市和关键信息基础设施的积极防御和有效处置，共同促进云南省与昆明市信息化和信息产业的发展。