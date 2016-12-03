i品牌智能家庭机器人

产品信息安全质量问题：

1、信息感知端未进行认知安全增强。

2、核心控制程序采用低安全强度代码加固技术，或山寨加固技术。

3、数据传输协议存在严重安全隐患。

危害：i品牌智能家庭机器人容易遭遇外部电子信号入侵攻击，使得家庭用户丧失对其的主动控制权，甚至会做出危害性举动。

T品牌智能网联车(X27增强版)

产品信息安全质量问题：

1、过于追求全息驾驶体验新功能创新，导致新功能与其整体安全规划相冲突，安全防护体系被扰乱，存在严重安全隐患。

2、所采用的部分新型智能组件缺乏信息安全检测，潜在问题未能及时发现，容易被恶意攻击。

3、数据传输协议存在严重安全隐患，致使遭遇"被远程劫持"几率大大增加。

危害：T品牌智能网联车(X27增强版)可能被恶意操控，影响车辆安全和驾驶人安全，也有可能导致敏感信息泄露。

ReP互联网直播应用2027(V1.026版)

产品信息安全质量问题：

1、直播内容实时审查技术里的一个底层安全漏洞缺陷未进行封堵。

2、AR模块身份认证组件里的超级管理员账号使用默认密码，且未进行组件代码安全增强，导致色情、暴力内容能够绕过审查机制，影响未成年人。

危害：ReP互联网直播应用2027(V1.026版)对直播内容监管存在严重网络安全漏洞，可导致个人隐私被侵犯，甚至传播违法犯罪信息，部分内容会对未成年人带来有害影响。

兰博币(LNPF)数字货币

产品信息安全质量问题：

1、兰博币(LNPF)数字货币的用户身份认证模块更新机制存在安全缺陷，用户身份安全性难以得到有效保障。

2、兰博币(LNPF)数字货币用户私钥的保存和保护机制存在安全缺陷。

危害：用户资金存在被盗隐患，用户机密信息容易被窃取。

机灵鬼God版智慧安全摄像头

产品信息安全质量问题：

1、机灵鬼God版智慧安全摄像头端管云信息通信体系存在严重安全缺陷。

2、机灵鬼God版智能终端摄像头微边界防护等级过低，为通过BiS安全认证。

3、机灵鬼God版智慧安全摄像头操作系统透明安全更新模块存在0 Day安全漏洞。

危害：机灵鬼God版智慧安全摄像头存在被恶意控制的问题，用户隐私会被泄露，甚至会危及用户人身安全。