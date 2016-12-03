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315未来畅想 3•15为保护消费者权益发出呼声，随着《网络安全法》实施，个人隐私保护将被重点关注

产品网络安全质量问题受害者
美国东海岸所有联网用户

网络摄像头及相关DVR录像机网络安全缺陷质量问题，导致2016年10月21日美国东海岸所有联网用户全部断网"下线"

—— 《物联网攻击断网半个美国背后的秘密！》


穿越去2027~3•15产品质量曝光台 网络安全问题篇
i品牌智能家庭机器人
产品信息安全质量问题：
1、信息感知端未进行认知安全增强。
2、核心控制程序采用低安全强度代码加固技术，或山寨加固技术。
3、数据传输协议存在严重安全隐患。
危害：i品牌智能家庭机器人容易遭遇外部电子信号入侵攻击，使得家庭用户丧失对其的主动控制权，甚至会做出危害性举动。
T品牌智能网联车(X27增强版)
产品信息安全质量问题：
1、过于追求全息驾驶体验新功能创新，导致新功能与其整体安全规划相冲突，安全防护体系被扰乱，存在严重安全隐患。
2、所采用的部分新型智能组件缺乏信息安全检测，潜在问题未能及时发现，容易被恶意攻击。
3、数据传输协议存在严重安全隐患，致使遭遇"被远程劫持"几率大大增加。
危害：T品牌智能网联车(X27增强版)可能被恶意操控，影响车辆安全和驾驶人安全，也有可能导致敏感信息泄露。
ReP互联网直播应用2027(V1.026版)
产品信息安全质量问题：
1、直播内容实时审查技术里的一个底层安全漏洞缺陷未进行封堵。
2、AR模块身份认证组件里的超级管理员账号使用默认密码，且未进行组件代码安全增强，导致色情、暴力内容能够绕过审查机制，影响未成年人。
危害：ReP互联网直播应用2027(V1.026版)对直播内容监管存在严重网络安全漏洞，可导致个人隐私被侵犯，甚至传播违法犯罪信息，部分内容会对未成年人带来有害影响。
兰博币(LNPF)数字货币
产品信息安全质量问题：
1、兰博币(LNPF)数字货币的用户身份认证模块更新机制存在安全缺陷，用户身份安全性难以得到有效保障。
2、兰博币(LNPF)数字货币用户私钥的保存和保护机制存在安全缺陷。
危害：用户资金存在被盗隐患，用户机密信息容易被窃取。
机灵鬼God版智慧安全摄像头
产品信息安全质量问题：
1、机灵鬼God版智慧安全摄像头端管云信息通信体系存在严重安全缺陷。
2、机灵鬼God版智能终端摄像头微边界防护等级过低，为通过BiS安全认证。
3、机灵鬼God版智慧安全摄像头操作系统透明安全更新模块存在0 Day安全漏洞。
危害：机灵鬼God版智慧安全摄像头存在被恶意控制的问题，用户隐私会被泄露，甚至会危及用户人身安全。
移动应用软件
网络安全质量问题检测云平台
梆梆安全权威推荐 >>
早已增强产品网络安全质量的他们说
某国有行业部委
通过与梆梆安全合作针对其行业监管APP客户端进行安全加固，通讯协议实施安全加密措施，避免了行业涉密数据的泄露以及其行业用户信息泄露等问题的出现。
某高等航海学府
海事大学采用安全防护系统后，虚拟化数据中心更加安全高效，为全校2万余师生的网络终端提供了稳定可控的运行环境，构建了从核心到终端的端到端的网络威胁统一防护解决方案，扫清了信息化建设中的"绊脚石"。
某P2P理财平台 技术总监
我们是一家非常重视信息安全建设的上市互联网金融平台，在移动客户端方面通过与梆梆安全合作，在防篡改、防二次打包和防钓鱼方面效果显著。数据监控反馈异常流量明显减少，目前已逐步实现多维度、端到端的安全防护。
某互联网金融平台 资金系统部总监
我们的理财与贷款类手机APP通过加强内部代码安全，保障用户交易的安全性与隐私性，避免因信息安全事件给公司带来资金、声誉损失，满足了国家政策的合规性要求。
某财富管理平台
在使用了APP安全加固以后，为我们的五款应用加了防弹衣，使我们的防御水平上升了一个档次，增强了我们的网络安全意识。
某大型车企 车联网信息安全主管
车企最大的挑战来自于信息网络安全，安全防护系统的部署提升了车机终端和网管设备的抗攻击能力，保障了车辆APP产品远程控制的可靠性和稳定性，OTA升级大幅提高车辆系统远程升级的灵活性并大大降低实际成本。
某国际机场
国际机场一旦遭遇网络攻击，不仅导致机密航线数据泄露，还会影响业务稳定性，部署安全解决方案后，机场能快速掌握全网络的情报来侦测并响应威胁，建立实时的定制化防御策略来防范黑客攻击。
某车联网企业
通过与梆梆安全合作针对其车控APP产品端、通讯协议、车载娱乐主机进行人工安全测评，发现了潜在威胁和安全缺陷，并对其车控APP、通讯协议实施安全加固措施，避免了黑客攻击其互联网汽车、用户隐私泄露等问题的出现。
某国内智能家居厂商 信息安全主管
无安全不智能，近年智能家居安全隐患愈发凸显，黑客可以利用APP或设备端安全漏洞发起攻击，信息安全的部署和实施帮助我们解决了安全隐患，从而让我们的产品更好地为用户服务，得到了市场的认可，并树立了良好的口碑。
高端消费类机器人公司 CEO
智能机器人安全问题不可回避。随着信息安全的部署，产品操控更安全可靠，客户的人身、财产、隐私安全得以保障。同时远程安全升级帮助我们提升了应对威胁的响应和解决速度，赢得用户了认可，提高并稳定了市场占有率。
南方电网
为确保网络安全防护措施能够持续有效，南方电网开展了"网络安全防护升级改造"行动，部署安全网关后不但可满足邮件系统防护需求，还能够阻止大多数发起APT攻击所使用的社交工程邮件，极大提升了其APT治理防护能力。
某云平台提供商
下一代防火墙产品的接入将能够为云用户的内网和外网Web应用提供高级的多层安全保护，既可以防范已知威胁，还能通过自学习检测引擎来判断新型攻击，保护Web应用不受高级复杂攻击的影响。
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