云上安全资讯
肖力阿里云安全资深总监
如何才能更好地抵御安全风险?在云计算越来越普及的今天,安全形势又将有哪些变化,企业所面临的最大安全威胁又是什么?此次特别邀请阿里云安全资深总监肖力分享他的见解。更多详情 »
吴翰清阿里云首席安全研究员
道哥投身阿里事业十年，对创业、产业、技术、未来都有极为深刻的体会。道哥认为这世上根本没有什么捷径可走，真正想做好一件事情，出发点要很纯粹，这样才能做深，肩负社会的责任，坚持“利他”，对自己的团队有信心的同时，敬畏客户。更多详情 »
十余年来，庆科一直专注于智能硬件解决方案，提供高质量、全系列嵌入式无线模块、并基于自主研发的MiCO物联网操作系统、移动应用（App）开发以及多选择的云端服务，为设备厂商提供全方位的智能硬件集成开发服务。更多详情 »
每一天都有60多万用户的生活离不开58到家。因此，58到家业务和系统本身的安全，是尤为重要的。业务一旦被攻击、中断，不仅会带来经济的损失，用户体验也会大打折扣。另外，58到家还保管着用户和注册服务者的个人信息，对用户隐私的保护非常重视。更多详情 »
截止到2016年，全球有114个国家受到加密勒索事件的影响，共发现44000多个勒索软件样本。阿里云安全团队第一时间告知用户勒索软件的蔓延趋势，并为用户提供应急加固方案。同时，从勒索软件行为方式方面着手，研发针对勒索加密软件的查杀功能，保证用户云上安全。更多详情 »
基于规则的检测不能有效防御未知的威胁，比如攻击变体，0day攻击。除此之外，对于企业安全运维人员来说，正则引擎的维护压力大，成本高，各派武林人士都在YY：“有没有一种检测引擎和算法，不需要人去维护规则，也可以应对千变万化的攻击！？”更多详情 »