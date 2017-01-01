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阿里云
阿里云云盾核心产品测评报告

深入浅出，解读阿里云云盾WAF防护功能

防御Web恶意攻击、CC攻击、防篡改; 提供登录撞库、防爬防刷等业务安全解决方案。支持HTTPS和智能语义检测引擎。

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云安全技术公开课
视频教程
DDoS攻击无解？
本课程，阿里云安全专家为你揭秘DDoS攻防原理及实战。 收藏课程 »

移动APP漏洞风险及解决方案

手机移动App在开发中由于某些开发者不重视安全，导致存在安全风险，如App被逆向、重打包，数据被泄露，系统漏洞被利用，逻辑漏洞被绕过等。阿里安全专家阿刻为你解读移动App安全那些事。更多详情 »

互联网内容安全及防护

由于互联网的开放性和匿名性，导致各种违规内容层出不穷，其中包括高危敏感信息，色情、赌博、欺诈等影响社区民生的信息，垃圾广告等，如何通过技术手段来防范，阿里云安全专家风边为你详细解读。更多详情 »

互联网业务安全及防护

互联网账号泄露事件频发，脱库、洗库、撞库，形成了一条完善的黑灰产业链，盗刷信用卡、“羊毛党”猖獗、刷单炒信等业务风险背后，如何去防范，阿里聚安全专家笙华为你支招。更多详情 »

安全问道 - 三分钟让你了解一个安全问题

为何初创企业也会遭遇DDoS攻击？企业数据泄露，祸从何起？互联网漏洞，应该如何披露？物联网时代，有哪些不容小觑的安全问题？阿里云首席安全研究员带你了解安全问题。更多详情 »

云上安全资讯
肖力阿里云安全资深总监

阿里巴巴安全第一人肖力：网络安全的五个洞见

如何才能更好地抵御安全风险?在云计算越来越普及的今天,安全形势又将有哪些变化,企业所面临的最大安全威胁又是什么?此次特别邀请阿里云安全资深总监肖力分享他的见解。更多详情 »
吴翰清阿里云首席安全研究员

阿里云道哥自述：重回阿里的29个月

道哥投身阿里事业十年，对创业、产业、技术、未来都有极为深刻的体会。道哥认为这世上根本没有什么捷径可走，真正想做好一件事情，出发点要很纯粹，这样才能做深，肩负社会的责任，坚持“利他”，对自己的团队有信心的同时，敬畏客户。更多详情 »

庆科：从安全设计上突破，云上物联网操作系统进化之路

十余年来，庆科一直专注于智能硬件解决方案，提供高质量、全系列嵌入式无线模块、并基于自主研发的MiCO物联网操作系统、移动应用（App）开发以及多选择的云端服务，为设备厂商提供全方位的智能硬件集成开发服务。更多详情 »

58到家：企业安全就像建房子，这几个方法得知道

每一天都有60多万用户的生活离不开58到家。因此，58到家业务和系统本身的安全，是尤为重要的。业务一旦被攻击、中断，不仅会带来经济的损失，用户体验也会大打折扣。另外，58到家还保管着用户和注册服务者的个人信息，对用户隐私的保护非常重视。更多详情 »

加密勒索软件攻击趋势分析

截止到2016年，全球有114个国家受到加密勒索事件的影响，共发现44000多个勒索软件样本。阿里云安全团队第一时间告知用户勒索软件的蔓延趋势，并为用户提供应急加固方案。同时，从勒索软件行为方式方面着手，研发针对勒索加密软件的查杀功能，保证用户云上安全。更多详情 »

大道至简：智能语义检测的武林

基于规则的检测不能有效防御未知的威胁，比如攻击变体，0day攻击。除此之外，对于企业安全运维人员来说，正则引擎的维护压力大，成本高，各派武林人士都在YY：“有没有一种检测引擎和算法，不需要人去维护规则，也可以应对千变万化的攻击！？”更多详情 »
3分钟了解企业安全必备知识

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