传闻：赛门铁克及LifeLock有意收购FireEye

最近有不少关于FireEye的收购传闻，其中本周四有传闻说赛门铁克及其收购的LifeLock在最近几个月就收购这家安全公司进行了会谈。

ZD至顶网安全频道 02月24日 综合消息： 最近有不少关于FireEye的收购传闻，其中本周四有传闻说赛门铁克及其收购的LifeLock在最近几个月就收购这家安全公司进行了会谈。

根据路透社的报道，赛门铁克大约6个月前就收购FireEye进行了会谈，但是由于价格分歧而中止。

本周四早些时候，Zero Hedge博客称，LifeLock也向FireEye提出了收购邀约，估值大约27亿美元，并希望借此"扩大产品并通过FireEye加大在政府垂直市场的深度"。赛门铁克在2月9个刚刚完成了对LifeLock 23亿美元的收购。

报道公布之后FireEye的股价涨幅超过6%，但是很快回落下来。截止ET时间下午2:40 FireEye的股价增长0.19美元（1.69%）至11.42美元。

FireEye和赛门铁克都拒绝就这些报道发表评论。

此前有一系列关于FireEye收购的传闻，特别是当该公司股价持续挣扎的时候。在过去52周中FireEye的股价下滑了46%。此前的传闻包括私募股权、思科和赛门铁克等。迄今为止，FireEye高管都强烈否认该公司正在挂牌出售，称公司正在寻求构建自己的技术组合，并提高盈利能力。

有合作伙伴和分析师表示，LifeLock想要收购FireEye的传闻是不同寻常的。Technology Business Rsearch首席分析师Jane Wright表示，LifeLock的技术产品组合专注于面向消费者市场的身份保护和修复服务，并不适合FireEye的产品组合。此外她表示，"进一步颠覆"对于LifeLock将是一个挑战，因为它正在将自己的产品组合与新主人赛门铁克进行整合。

"我认为我已经听说有至少5-6个非常可靠的潜在买家已经向FireEye提出了邀约，这是我觉得最不寻常的一次。我不太相信这会发生，"这里她指的是LifeLock收购的传闻。

然而，Wright表示FireEye被赛门铁克收购对于双方来说都是有意义的。她说，她期待赛门铁克将会在去年夏天收购Blue Coat之后这再进行一次重大收购，FireEye的咨询和事件响应服务组合将弥补赛门铁克产品组合的一个缺口，并增加关键人才。

"这很有意义，"Wright说，这里她说的是赛门铁克的收购。"赛门铁克期待能够得到更多咨询服务方面的东西。"

一位不愿透露姓名的合作伙伴高管表示认同，收购FireEye对赛门铁克来说意义重大，补充其服务和威胁情报能力，这两个领域正是FireEye的闪光点所在。

"这是赛门铁克正着眼的另一个角度，这肯定会提高他们进入市场的标准，"该合作伙伴表示。"这是一个很好的选择。FireEye是一个不错的品牌，他们在市场中有很好的信誉--这让他们有很多砝码，有信心说他们是卓越的企业和商用网络安全公司。"

合作伙伴高管表示认同，LifeLock的收购似乎不那么可信。

不过，该合作伙伴担心赛门铁克的收购虽然对股东有利，但是有可能会伤害到FireEye对渠道的推动。FireEye最近一直在大力重振其渠道合作伙伴，合作伙伴担心被赛门铁克产品组合整合会损害这个措施。