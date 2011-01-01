黑客无孔不入：硬盘指示灯和耳机也成漏洞

黑客们发动攻击的招数正在不断升级，最近研究人员发现，通过硬盘上LED灯的闪烁和耳机，黑客也能“抠出”敏感信息了。

黑客们通常都神通广大，但它们攻破严密的防御多数还是靠代码这一武器，不过现在有一批大牛要上天了，他们居然能从台式机上闪烁的LED灯搜集到敏感信息。

借助能“偷数据”的无人机，研究人员录下了电脑上闪烁的LED灯，这些闪烁在他们手中成了摩尔斯电码，借助这些看似无规律的闪烁，研究人员们成功拿到了电脑隐藏的秘密。

据悉，发现这一“惊天秘密”的是来自以色列本·古里安大学的一个研究团队。

“我们发现硬盘上的LED指示灯是个很好的突破口，它每秒最多能闪烁6000次。因此，黑客可以借助这些闪烁远程获取数据，数据传输速度虽然不快，但半小时就能传输1MB。有时候，1MB的敏感信息就能产生巨大的破坏了。”本·古里安大学网络安全研究中心的Mordechai Guri博士说道。

不过，他们也敬告一些不安好心的人，想通过这种方式黑掉别人的电脑并不容易，拿无人机录下电脑上LED灯的闪烁连个开胃菜都算不上。因为攻击者首先要通过USB或SD卡将恶意软件植入目标系统，这样无人机才能搜集到有效信息。

当然，并无恶意的研究人员还给“利矛”准备了“坚盾”，他们专门设计了应对此类攻击的策略，通过这些安全措施，带有敏感信息的计算机系统可以在互联网上隐形。

Guri博士和他的同事设计了一个名为“气隙”的防御方式，它能让敏感的计算机彻底与互联网断开，让黑客们通过LED灯闪烁获取敏感信息的企图彻底破产。

“不过，一旦攻击者在你的系统中找到了立足点，即使你的电脑从未连过互联网，恶意软件依然能将敏感数据传递出去。”Guri博士补充道。

该大学的另一个团队还发现了另一种奇葩的攻击方式，黑客居然能通过电脑耳机进行渗透。通过代码修改，即使用户的耳机插在输出端，黑客也能拿到敏感录音。

据悉，该团队曾在20英尺外成功拿到了敏感的录音信息，不过这种方式也不简单，因为录音是将空气中的震动转制成电磁信号才得来的。