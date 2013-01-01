Veritas与AWS、Azure建立合作 欲进军混合云领域

Veritas日前复出，正紧锣密鼓地筹划推出新的产品，同时Veritas还宣布将加强与亚马逊网络服务（AWS）及微软Azure的合作。据悉，Veritas是一家从事数据管理和存储的传统厂商，在2015年被赛门铁克公司卖掉。

ZD至顶网安全频道 02月23日 编译：Veritas日前复出，正紧锣密鼓地筹划推出新的产品，同时Veritas还宣布将加强与亚马逊网络服务（AWS）及微软Azure的合作。据悉，Veritas是一家从事数据管理和存储的传统厂商，在2015年被赛门铁克公司卖掉。

据称，Veritas宣布与微软建立为期数年的合作伙伴关系，微软将在Azure上使用Veritas的企业库云和管治工具。NetBackup 8.0、Backup Exec 16与Azure的整合及Veritas与微软的合作伙伴关系将为Veritas在混合云领域提供契机。

Veritas CEO比尔·科尔曼（Bill Coleman）

此外，Veritas在与Azure完成该交易的一周前曾表示，旗下的360数据管理平台将进入亚马逊网络服务（AWS）。AWS和Veritas曾将一系列的工具整合在一起，这些工具可将公共云基础架构和企业数据中心进行混合与匹配。例如，Veritas弹性平台、InfoScale、Access和NetBackup Backup Exec也将进入AWS。

赛门铁克2015年以74亿美元将Veritas卖给凯雷集团（Carlyle Group)，Veritas CEO比尔科·尔曼在谈及Veritas与公共云提供商的合作及未来计划时给出了以下要点：

云的重要性。科尔曼表示，Veritas正在进军云领域，目标是能给客户一个 “云和数据中心任意组合 “的选择。此外，进军云领域也意味着Veritas将采用订阅和以消费为基础的商业模式。科尔曼曾统领过BEA Systems。他在谈到产品方面时表示，Veritas在NetBackup里添加了API框架并会将其全面整合到产品组合里。科尔曼表示，“我们全面进入公共云，公共云将成为我们产品里的一个完整元素。云是我们的战略核心。”

GDPR（General Data Protection Regulation，一般数据保护监管）。科尔曼在谈话里不断提到GDPR。之所以这样是有其原因的。GDPR是欧盟的数据驻留和保护监管条例。Veritas正处于向数据管理公司转型的转接点。GDPR是一个重大的改变，原因是一众公司不管在任何时候都必须知道自己的数据身处何处。科尔曼表示，“不管数据在哪里，我们都将为其提供可视化的整合产品。”他还表示， Veritas正在考虑将整个过程自动化。

科尔曼做了这样的解释，“我们希望明年在所有环境里针对GDPR将迁移和发现完全自动化。自动化是必须的的。每一次违例事件你就会被罚款。Veritas分析过我们自己的数据。我们在GDPR上不得不花费几百万美元。因此，这是件大事情。我们要做很多工作才能搞定我们自己的事情。我们是我们自己的头号客户。”

GDPR将于2018年5月生效。科尔曼表示，GDPR大可以成为Veritas的催化剂，前提是Veritas能够帮助客户了解自己的全部数据再对其管理。他将GDPR比作萨班斯-奥克斯利法案。萨班斯-奥克斯利法案基本上成了全球金融服务监管条例。

商业模式。与大多数软件公司一样，Veritas将过渡到基于订阅的模式。Veritas大约9个月前推出订阅产品，因此，现在要预测商业模式转换的快慢为时尚早。

混合云。科尔曼表示，“我们还没见过有客户在传统处理应用程序上走云优先这条路。不过，大客户现在也不过是走到了将关键任务应用程序迁移到云里这一步。我们预计大多数大型企业将采用混合云。”

未来的挑战。科尔曼表示，业界一般认为Veritas是个传统型公司，在这一点上存在挑战，但由于客户面这也是机会所在。执行上也存在挑战。但科尔曼表示，Veritas发布新产品更迅速了，也更有效率了。GDPR和Veritas公共云整合要讨取决策者的欢心还有很长的路要走。Veritas是独立的，不会卖将软件与硬件一起出售，这也是Veritas的一个机会。科尔曼表示，“大多数企业客户数据由我们管理，我们得到信赖。中立对我们的客户来说是一个优势。”