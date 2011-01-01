IBM与Northern Trust联手 共同开发金融安全区块链技术

日前，IBM和Northern Trust签署了一项协议，共同开发区块链技术以提升私募股权基金和服务的管理。IBM表示，双方在周三宣布的合作伙伴关系为“私募股权市场中首次商业部署区块链技术。”

ZD至顶网安全频道 02月23日 编译：日前，IBM和Northern Trust签署了一项协议，共同开发区块链技术以提升私募股权基金和服务的管理。IBM表示，双方在周三宣布的合作伙伴关系为“私募股权市场中首次商业部署区块链技术。”

私募股权市场虽然对于投资者和企业很有吸引力，但近年来几乎没有什么技术投资或创新。然而，随着提高透明度、效率和安全性的呼声越来越高——特别是在这样一个网络攻击已经成为常见事件的世界里——私募股权基金和服务需要消除这块短板。

为了解决这个问题，IBM和Northern Trust已经转向区块链。区块链技术最常与加密货币相关联，并且在过去被用作一种“数字分类账”，记录来自钱包的虚拟货币交易，创建链以显示这些资产被交易的位置。

虽然有办法“清洗”货币并掩盖加密货币的来源和交易，基础的区块链技术本身也有其他有用的应用程序——如作为一种管理其他金融系统和记录的手段。

据悉，区块链是一种通过网络使交易变得更加开放和透明的方法。交易的“主表”存储在链中的每个参与者那里，让干扰数字或伪装欺诈变得非常困难。

IBM表示，这些公司已经创建了一个基于Hyperledger Fabric的“富安全性”区块链，Hyperledger Fabric是一个Linux Foundation的开放源代码分布式账目项目，针对的是商业和物联网应用程序。

该技术利用IBM的密码和密钥管理技术来提高分类帐的安全性，并且由于IBM Cloud的支持，在可扩展性方面也有了保障。通过Unigestion和Northern Trust提供的区块链解决方案将为投资者和基金经理提供更大的透明度，并在需要时允许监管机构进行审计。

为了解决监管和法律合规的问题，该技术还被设计为支持当前的规则，并且是在此过程中与政府官员和监管机构合作创建的。所有权益可以通过分类帐转移和管理，该公司表示这一服务为平台上的用户提供了“一个真正的版本”。

Northern Trust企业和机构服务部门（Corporate & Institutional Services）总裁Peter Cherecwich表示：“目前支持私募股权的法律和行政流程耗费很多时间，而且成本高昂。” Peter Cherecwich 表示，“缺乏透明度和有效的市场做法导致冗长、重复和零散的投资和管理流程。Northern Trust的解决方案旨在为私募股权管理提供一个显著强化和高效的方法。”

此外，根据相关消息，IBM本月早些时候宣布Watson for Cyber Security全面上市，其是提供给安全专业人员的强有力工具，帮助用户通过分析和机器学习来应对网络攻击。