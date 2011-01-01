针对Android的勒索软件攻击行为年增长超过50%！

越来越多的手机用户将自己的数据存储于手机中，所以，针对移动设备的勒索软件类网络犯罪行为不断攀升。

网络犯罪分子认为Android系统是个很容易渗入的生态系统，他们对Android系统的高度关注直接导致针对Android用户的勒索软件攻击在短短一年内增幅超过50％。

到目前为止，这个数据是恶意文件加密软件尝试攻击Android系统的智能手机、平板电脑的最高值，这是因为，用户越来越多地将手机作为其主要设备来使用，并且存储越来越多的、有价值的数据。

根据ESET（电脑安全软件公司）的网络安全研究人员研究发现，勒索软件攻击的最大峰值来自2016年上半年。这可能是由于勒索软件是一个较新的攻击向量，至少在针对企业的攻击方式中它是新的攻击方式，这意味着它将引起更多的网络安全冲突。

2014年4月-2016年12月 勒索软件检测数据表

最初，东欧是勒索软件的主要攻击目标，但今时不同往日了，ESET针对Android勒索软件的数据报告显示，现在被攻击者成功发出的Lockerpin勒索软件中，有72%是冲着美国的Android系统用户去的。

勒索攻击转移目标的原因与其他网络攻击一样，都是利益驱动的。攻击者显然知道美国的Android系统用户在比东欧的更富有。

Lockerpin是一种非常有侵略性Android勒索软件，自从2015年8月被首次发现以来，它一直在不断发展。该恶意程序通过非官方商城或应用程序传播，用户通过类似种子和第三方网站等不受信任的网站下载安装，在感染之后，Lockerpin声称是自己是FBI，指控受害者窝藏非法内容，并向受害者勒索500美元的赎金。

一年多来，已经有多种形式的Android勒索软件不断侵害着用户的网络安全和经济利益了，可网络犯罪分子可不会就此罢手，他们每时每刻都在研究着恶意软件的新形式。

Android勒索软件的最新形式之一是通过充电器对Android系统终端进行攻击，这种令人厌恶的移动勒索软件将窃取用户的的人数据。零日移动勒索软件被发现嵌入在一个能直接从Google Play下载的应用程序中，此应用程序据称是设计来增强手机和平板电脑的电池寿命的。现在这个程序已经被Google Play从应用商店移除。

ESET研究人员建议，为避免成为Android系统内勒索软件的受害者，用户应避免从非官方应用商店下载任何应用软件，并保持更新移动安全软件。此外，要经常备份Android系统设备内数据，保证自身在最糟糕的情况下能够守住重要数据，同时不让网络犯罪分子得逞。