FBI破解不了苹果手机？真实情况实是这样！

有人说FBI破解不了苹果手机？你在开玩笑？真实情况实是这样！

FBI找库克主要是因为这是最便宜的办法，其次因为制度要求。类似的请求每天都有几份发给各硬件制造商、通讯服务商、数据托管商。

为什么便宜?因为无论其他哪种手段成本都更高——时间就是金钱啊。

闪存芯片的静态读取并不一定要用破坏性手段，脱封装+激光扫描是最便宜有效的手段并不是唯一手段。FBI所要考虑的最大成本是数十个月的读取和数十个月的复制，等弄出来恐怖分子女儿都打酱油了。

就算不考虑静态读取，苹果的软件有bug大家也不是不知道。光越狱就有那么多种，那是让你运行非授权代码的方法，仅仅爆破一个密码计数器难那么多?不要小看黑客。可是这种黑产要收钱你知道要收几位数?将来万一给透露出去FBI丢人不?要是直接和苹果说就实惠多了，双方都是要脸面的人。(只是苹果这次弄得像FBI不要脸，实乃高招。)

如果说苹果制作的黑固件怕流传到市场上，那黑客做的就更安全了?WikiLeaks都不止一次暴露过FBI聘请黑客帮助破解各种东西。要说苹果官方解除那么点儿限制就危险了，那些产品哪个不比苹果官方生产的束手束脚的货更危险?毕竟官方的明面合作可以进行各种限制，而真黑客破解不存在任何限制。

说到制度要求，FBI Manual of Investigative Operations and Guidelines (MIOG)要求(普通情况下)对通信的截取在第一时间要让本土相关企业知悉。所以FBI从来都第一时间通知相关企业他们进行的调查和要求配合。我部门就每隔几天会收到一份信息获取请求。这么一件普通的事被库克说成苹果为客户做的负责任的大好事也真是够了。