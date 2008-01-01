正义 or 利益？ 瑞数信息聚焦黑产，“动态安全”从Bots中突围

首期“安全+”沙龙在上海举办。作为信息安全行业应用及交流推进的新平台，第一期沙龙讨论话题以“正义or利益”为主题，聚焦当前黑产现状及最新防护手段。瑞数信息技术总监吴剑刚在现场做《从Bots中突围！》的主题发言。

2017年2月16日下午，由彰熠咨询（BC Consulting）主办，上海市信息安全行业协会（SISA）指导，(ISC)2协办的首期“安全+”沙龙在上海举办。作为信息安全行业应用及交流推进的新平台，第一期沙龙讨论话题以“正义or利益”为主题，聚焦当前黑产现状及最新防护手段。瑞数信息技术总监吴剑刚在现场做《从Bots中突围！》的主题发言。SISA相关领导、资深专家、信息安全厂商以及爱奇艺、一号店、上投摩根、wifi万能钥匙等知名企业的信息安全高层领导参加了本次会议。

本次沙龙以“黑色产业链”为话题，正好贴合时下诸多企业遭遇到的安全威胁现状。网络黑色产业链的商业化已经非常成熟，“年产值”超过1100亿元。据不完全统计，“黑产从业者”已超过40万人，依托黑色产业链进行网络诈骗产业的从业人数已达160万人，不仅影响企业正常业务，而且严重影响到人们的日常生活与工作。与之相比，国内企业安全人员与其实力悬殊，难以抗衡。

瑞数信息技术总监吴剑刚介绍到，根据Imperva公司公布的2016年Bot流量报告中显示，人类在线流量降到了48.2%，而bot流量却达到了51.8%，已经超过人类在线流量。其中代表着僵尸网络，以恶意攻击为目的的恶意bot流量已经占到28.9%，超过合法企业正常数据搜集或网站扫描的正常bot流量。黑色产业链攻击从简单的脚本运行，已经发展到自动化工具操作，令识别与防护难度都在直线增加。

吴剑刚指出，新一代自动化攻击（Bots）主要围绕业务欺诈和数据泄露展开，例如针对业务的刷单、刷评价、虚假注册，针对数据信息的撞库、拖库、盗链。“我们身边总有很多促销，直接优惠、送现金、送流量、秒杀、消费券……”他表示，“只要促销够吸引人，就一定会有黑产介入。不夸张地说，没有机器人的促销，就不是好促销！”

面对花样繁多令人防不胜防的bots攻击手段，传统安全手段难以有效防护。瑞数信息作为国内首家推出“动态安全”技术的本土公司，创新提出“动态安全”理念，以“先发制人，掌握先机”的防护哲学彻底颠覆攻防态势。“我们希望能够改写游戏规则，让攻的难度提高，防守变得更加简易。”

吴剑刚表示，瑞数信息的动态安全架构由四大核心技术构成：

动态封装，对网页底层代码做动态封装，隐藏攻击入口，升攻击难度；

动态验证，运行环境验证，有效甄别“人”还是“自动化”攻击，打击自动化攻击的有效工具；

动态混淆，对客户端敏感数据进行混淆，保护数据传输安全，保护终端请求内容及交易内容；

动态令牌，一次性动态令牌，确保执行正确的业务逻辑，保障业务逻辑正确运行。

“瑞数动态安全系统能够切实有效地解决企业用户面临的bots攻击问题，以电商为例，安装上线第一天，拦截比例就可达到99.7%。目前不仅保护了上万亿客户资产和2.5亿多账户，更可将99%的自动化攻击高效阻挡于门外。”吴剑总结道，“Bots，改变了世界，也成就了黑产。对企业用户而言，过去的武器，赢不了未来的战争。而瑞数动态安全可以让恶意Bots彻底失效,从根本扭转攻防格局！”

吴剑刚的发言赢得沙龙现场阵阵掌声，与会者纷纷认可瑞数信息的“动态安全”的创新理念，认为瑞数信息自主创新的颠覆性动态安全技术彻底扭转了传统安全被动防御的缺陷，可主动抵御各类新兴自动化攻击和未知威胁，为在线业务及应用带来了最强大动态保护。

本次安全+沙龙既是上海市高层次、高水平的信息安全行业聚会，也是业内咨询探讨、分享信息的学习交流平台。通过与会者们观点深入探讨，交流互动，实现资源整合，信息共享，有效推动我国信息安全产业深入发展，达到建设信息安全良性生态圈的目的。