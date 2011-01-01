Fortinet入驻青云市场 助用户化解云端安全威胁

Fortinet中国日前宣布旗下下一代防火墙产品Fortinet NGFW FortiGate正式入驻青云市场，为青云市场的云租户提供领先的网络安全防护服务。此外，Fortinet应用层防火墙（WAF）产品FortiWeb也将随后入驻。

全球性的网络安全设备供应商Fortinet中国日前宣布， 旗下下一代防火墙产品Fortinet NGFW FortiGate正式入驻青云市场，为青云市场的云租户提供领先的网络安全防护服务。此外，Fortinet应用层防火墙（WAF）产品FortiWeb也将随后入驻。

在入驻青云市场之后，Fortinet NGFW FortiGate将部署于青云数据中心ELB之间，青云市场的云租户可以通过BYOL的方式（按照license购买），随时获得下一代防火墙的强大安全功能。FortiGate不仅能够帮助云租户显著降低总体拥有成本和复杂性，实现高价值的安全保护。同时，它还提供了免费的VPN以及SSL VPN功能，可以支持云租户实现分支到总部的VPN IPSec互联，并支持移动办公租户加密访问Qing Cloud云上的数据中心资源。

FortiWeb的接入将能够为云用户的内网和外网Web应用提供高级的多层安全保护，既可以防范已知威胁，还能通过自学习检测引擎来判断新型攻击，保护Web应用不受高级复杂攻击的影响。同时，FortiGate、FortiWeb、FortiSandbox等解决方案可形成联动，协同防御来自不同攻击层面的威胁，切断攻击链条。

Fortinet中国区总经理李宏凯表示：“随着云计算的快速落地，接入公有云市场已经成为众多企业用户控制IT成本与复杂度、提高业务敏捷度的优先选择。但同时，目前大部分在公有云上部署的业务，如Web服务器及各类主机，缺乏必要的安全防护措施，容易导致病毒、蠕虫、木马、后门等安全威胁的入侵。因此，我们选择将防火墙功能接入到云环境中，为云租户提供完善的安全防护，同时帮助用户清晰了解网络访问用户来源，带宽消耗各方面的细节状态，从而更好的保护珍贵的数据资产以及业务连续性。”

对于互联网、创业企业、电商等用户来说，FortiGate与FortiWeb的入驻可以帮助其在青云的生态体系之内以快捷、高性价比的方式获取安全防护服务，确保业务与数据的安全性，还能够自由选择服务组合，保持业务敏捷性。

入驻青云市场是Fortinet拓展云安全服务的一个重要环节，目前，Fortinet旗下产品已经广泛入驻多数公有云市场, 帮助大量用户在云端保护业务以及数据安全，提升业务价值。