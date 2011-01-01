黑客揭秘 为什么电影中的黑客们操作电脑不用鼠标

我们经常看影视剧里面的黑客在窃取数据的时候只需要一台电脑动动手指就搞定了。用键盘真的比用鼠标效率高吗？黑客们真的不需要鼠标吗？今天我们就来黑客鼠标大揭秘。

我们经常看影视剧里面的黑客在窃取数据的时候只需要一台电脑动动手指就搞定了。别说黑客，连普通主角配角都不怎么用鼠标，用键盘真的比用鼠标效率高吗？黑客们真的不需要鼠标吗？今天我们就来黑客鼠标大揭秘。

今天我们找来了从事软件工程多年的J,看看在他眼里电影中的黑客为什么不用鼠标。

大家好，我是J,现在在北京一家数据安全公司任职，很高兴能有机会接受“硬度”的邀请来解答“为什么电影中的黑客们操作电脑不用鼠标”的问题。首先大家要知道影视剧中的剧情是来源生活高于生活的，不能太当真。下面，我们进入正题。

全球最小黑客

很多人觉得用鼠标输入比键盘方便，快捷，这其实是一个误区。最快的输入方式是双手尽可能不做大幅度移动，更不要说还要鼠标键盘来回切。

在非命令行模式下工作，比如windows桌面下，最高效的输入手段是快捷键，这样可以保证双手一直放在键盘上快速操作，如果你觉得难以置信，只是你知道的快捷键太少，或者不熟练。

linux系统有个文本编辑神器叫vim，全部用键盘操作，完成你日常要用鼠标完成的比如选择，定位光标，滚动屏幕等等，如果你有幸能看到vim高手的操作，你就会知道，鼠标的存在是多么多余。windows下也有vim,感兴趣的可以去下载体验，刚上手，你会觉得完全适应不了，这需要时间学习和练习。

IT方面的专业人员大多都使用类似的东西，来快速输入，避免不必要的频繁切换，对于非专业人员，鼠标还是最好的选择。毕竟大多数情况下，你并不需要做太多频繁的操作。

至于黑客，上面很多朋友说了，一是工作环境决定的，他们大多工作在命令行模式下，第二，诸如vim一类的东西，对他们来说都是信手拈来。

在我看来，并非只有黑客，目前很多mac的开发人员大部分也摒弃了鼠标的使用。

1、电影里的黑客人物大部分是源于上世纪的经典原型，加上一些区别于常人的装扮带动大家的好奇心；上世纪的个人电脑最初以汇编等非图形界面的方式呈现，加上时代的烙印，使得后续大家更热衷于相信那才是黑客的形象。

2、服务器一般不装xwindows，即使Windows也在2008R2开始有core安装，目前大多数用户使用的是图形话界面操作系统，如windows、mac、少量的linux等，大众对一堆未知奇怪的字母符号从感知就产生了好奇心。

3、直接接触服务器的那是飞檐走壁撬锁的侠客，不是黑客，黑客用ssh或者powershell远程连接服务器，那个是命令行的，使用rdp有图形界面，但那是正常管理服务器，没人会用这个黑服务器。

4、命令行有补全，而且指令明确，还可以用脚本，宏，批处理，效率非常高。命令行对网络需求低，在很多场合这点很重要。命令行的知识保值，如果是图形界面，说不定操作系统换个小版本后，图标菜单就换地方了，

5、当前笔记本电脑的触控操作使用熟练的话比使用鼠标更快。打字时候使用的是双手，当为了移动光标、复制或切换时，使用其中一只手去寻找鼠标再移动，使用的时间远比在键盘区域快速连按快捷键多；而且在高度集中的时候寻找鼠标的操作无疑打破了当前的思路流畅性。

6、如果目标不是服务器，而是比如老板家的个人电脑，而且在现场，很多操作系统是可以用特殊方法进入操作系统的命令行的，还不需要账号，当然这种方法不能算黑客，不过目的能达到，所以也算个命令行优势。

7、如果想搞破坏，Linux的root权限的命令行简直就是终结者，很多操作系统的隐藏功能只有命令，就算你用图形界面找到这个命令的可执行程序，执行还是在命令行下进行。

8、目前大多程序员和黑客使用的大部分是mac、linux等图形界面+命令代码系统，图形界面在于方便简洁和使用一些已有的工具，命令代码在于快速灵活且可以操纵底层的数据和命令（程序员都懂的），这样更造成使用键盘的操作速度远超键盘+鼠标。

黑客要的是速度，同时操控几千甚至几万台肉鸡同时工作，这种模式下必然都是命令行操作最为快速，很多工具是来不及写什么交互的，更不会给你做个界面再去用鼠标点，鼠标是为了降低使用难度和交互界面的产物。如果是专业吃这份饭的人，纯用键盘编辑文本格式速度真心不比鼠标慢，前提你得熟悉各种快捷键。

其实黑客并非只在电影中，我们周边也有很多，跟我们正常的装扮和生活一样的，越牛逼的黑客就越需要伪装自己（不然自身不保啊），尤其是在北京和深圳这种技术密集型的城市内，也许天天和我们去撸串、K歌的哥们就是一个顶级的黑客呐 。