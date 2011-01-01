赛门铁克推出业内最全面的云安全解决方案

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近日，全球网络安全领导厂商赛门铁克公司，宣布推出面向赛门铁克云安全平台（Symantec Cloud Security Platform）的创新功能，进一步增强作为业内最全面云安全解决方案提供商的领先地位。随着企业不断加快采用云应用和基础设施的步伐，赛门铁克也在不断加强对关键资产、用户和数据的安全保护、可视性及控制，助力企业顺利迈向云时代。赛门铁克云安全平台专为云端服务，可为用户提供最广泛、最深入的云安全解决方案。
云时代的安全平台
如今，员工和用户在技术使用上发生了巨大变化，企业因此也正在经历根本性的转变。海量的个人设备使用、强大的高速互联网覆盖以及基于云的计算平台正在重新定义传统IT格局，为企业提供更强大的运营能力。随着企业逐步采用更多的全外包云应用和基础设施，关键资产、数据和用户正在突破传统的企业安全边界。
赛门铁克公司总裁兼首席运营官Mike Fey表示：“企业过渡到采用云应用和服务的价值是毋庸置疑的。而与此同时，网络罪犯同样将这个全新的无边界基础架构看做潜在的金矿。凭借广泛而深入的领先安全产品组合，以及全球最大的民用智能网络，赛门铁克是业内唯一能够全面应对云时代挑战的网络安全提供商，使用户在充分利用云优势的同时，确保企业关键信息安全无虞。”
创新为云时代提供无与伦比的安全防护
凭借新发布的创新功能，赛门铁克云安全平台能够保护整个云端中的关键资产、数据及用户，通过提供不同类别的领先安全解决方案，助力客户顺利走入云时代。
突破传统的保护边界，全面保障用户和数据安全
保护公有云基础设施和‘平台即服务’的安全
综合评分：8.35 分
云能力：7 分
营业额：67.3亿美元[2012]
云服务：赛门铁克云备份
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