亚洲诚信与帝恩思联合推出自动化https服务

亚洲诚信和互联网域名解析安全公司帝恩思达成战略合作，携手推出“SSL证书申请与管理”的一站式自动化服务。

亚洲诚信（专业SSL证书／HTTPS厂商）和国内著名互联网域名解析安全公司帝恩思（证券代码：837018）达成战略合作，携手推出“SSL证书申请与管理”的一站式自动化服务。（帝恩思免费证书申请入口：https://www.dns.com/ssl）

该服务帮用户实现零成本申请SSL数字证书，并一键将HTTPS加密部署到域名解析中，帮助用户的网站和应用实现全站HTTPS加密，为用户的数据安全保驾护航。不仅如此，双方还将积极推动HTTPS加密的普及，共同构建互联网安全生态。

HTTPS，将数据从客户端输出就是密文数据，用户在任何网络链路上接入，即使被监听，黑客截获的数据都是密文数据，无法在现有条件下还原出原始数据信息，从而保证了数据的安全，有效地防范流量劫持。

赛门铁克最新《互联网安全威胁报告》表明，目前78%的网站存在安全漏洞，2015年，每天有超过一百万个网站攻击被阻止，这一比例比2014年高出117%。

此次亚洲诚信和帝恩思达成的“SSL证书申请与管理”的一站式自动化服务，以成熟的安全技术和简便的操作推动帝恩思全线产品客户的HTTPS加密安全升级，保护客户的数据业务安全，让加密成为互联网流量的规范。

未来，亚洲诚信和帝恩思还将进一步推动HTTPS加密的普及，共建安全云生态，将互联网安全提升到一个新的高度。