因黑客攻击影响：Verizon收购雅虎或少花2.5亿美元

外媒报道称，因黑客入侵事件，美国运营商Verizon Communications与雅虎就收购其互联网核心业务进行重新谈判，目前接近达成协议，收购价较原来的48亿美元将降低约2.5亿美元。

外媒报道称，因黑客入侵事件，美国运营商Verizon Communications与雅虎就收购其互联网核心业务进行重新谈判，目前接近达成协议，收购价较原来的48亿美元将降低约2.5亿美元。

除了压低收购价之外，Verizon与收购完成之后的雅虎剩余实体(届时公司将更名为Altaba)将共同承担与黑客入侵事件相关的法律责任。消息人士称，两家公司或将在未来数天或数周宣布这一消息。不过，重新商议的协议并不是最终的版本，未来或仍存变数。

至于修订过的协议则需要得到股东的批准。

去年12月，雅虎称发现一起大规模互联网攻击事件，2013年8月时超过10亿用户的信息被盗。早在去年9月份，雅虎就披露其在2014年遭黑客入侵，至少5亿个账户受到影响。

雅虎发言人拒绝就此进行置评。

上月，雅虎称与Verizon的交易将推迟至今年的第二季度，因为该公司在评估黑客事件影响以及为交易顺利进行做准备。两家公司的交易最先于去年7月份对外宣布，本定于2017年第一季度完成。

Verizon收购雅虎看中的是后者几十亿用户。Verizon正努力从传统的手机电话业务拓展至移动媒体以及广告领域。在一系列黑客攻击事件曝光后，Verizon一直在寻求要么降价成交，要么终止交易。

雅虎首席执行官玛丽莎·梅耶尔(Marissa Mayer)急于与Verizon敲定出售事宜，以缓解自身压力。正是由于梅耶尔未能带领雅虎走出困境，才有后来公司核心资产被迫出售的尴尬境地。而且，这两次大规模的黑客攻击事件均发生在梅耶尔的任期内。