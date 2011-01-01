Fortinet再次刷新防火墙性能指标

飞塔FortiGate 3980E 与 FortiGate 7060E 性能经过 Ixia 严格的“新型CloudStorm 100GE 应用和安全测试”验证。

全球领先的高性能网络安全解决方案供应商Fortinet近日宣布高端企业防火墙阵容中又添新解决方案，将应用于大型企业、数据中心和服务供应商客户。FortiGate 3980E 是世界上首款达到T比特每秒（Tbps）吞吐量的盒式防火墙设备，而基于机框的硬件型号FortiGate 7060E 则可提供市场领先的下一代防火墙（NGFW）吞吐量——100 Gbps+。

这两种企业防火墙利用Fortinet先进的安全处理单元（SPU）提供前所未有的性能、轻松扩展，以及搭载强大的Security Fabric安全架构防护能力，使大型企业可同时确保安全特性或网络速度。

“云计算、物联网和高度互联的数字经济使企业IT资源日益紧张，并快速增加对当前安全解决方案的性能需求。在这个竞争激烈且不断发展的环境中，企业不能牺牲自己的网络性能或安全特性。Fortinet 坚持不断创新以提供市场上性能最高、安全性最优的解决方案，使客户充分利用各自的技术基础设施并确保客户和数据安全。”Fortinet创始人、董事长兼CEO谢青说道。

FortiGate 3980E企业级防火墙

Fortinet的3000系列企业防火墙具有紧凑的设备外形，可提供最佳防火墙性能。Fortinet 推出的 FortiGate 3980E 企业防火墙拓宽了企业的选择范围。

·FortiGate 3980E企业防火墙是全球首款达到T比特每秒（Tbps）的盒式网络安全设备——提供1.12 Tbps防火墙性能和470 Gbps的IPSecVPN性能。

·FortiGate 3980E的性能经过Ixia的BreakingPoint和最新“CloudStorm 100GE应用程序和安全TestLoad模块”验证。

·如此卓越的性能使 FortiGate 3980E 能够用作数据中心防火墙确保数据中心之间的网络互连安全，或者作为数据中心内网隔离防火墙。

·FortiGate 3980E是对的网络高速吞吐速率和深度检测有严苛需求的理想选择，其紧凑的外形可减少安装空间和运营成本。

·FortiGate 3980E设备具有32个SPU，可加快安全和网络处理速度，同时减少热量和能源消耗。

·FortiGate 3980E还配有两个GE RJ45、十六个1/10 GE SFP/SFP+和十个100GE QSFP28端口以保证最大密度和灵活性。

FortiGate 7060E企业级防火墙

Fortinet新推出的7060E是全球领先的企业防火墙解决方案，非常适合超大型企业、数据中心和服务供应商部署，可同时确保吞吐率、规模和高级安全功能。

·FortiGate 7060E 企业级防火墙是最新型的模块化、机框式防火墙，具有前所未有的威胁防护吞吐速率和灵活性，可以满足特定部署和使用要求；该设备可配备四个安全处理单元以提供强大的NGFW和SSL解密性能，以及两个接口模块以确保最大接口密度和网络带宽。

·FortiGate 7060E同样经过Ixia的BreakingPoint和最新“CloudStorm 100GE应用程序和安全测试”，展示出达到100 Gbps的NGFW性能，被誉为世界上最快速的NGFW，该设备还可以分别提供160 Gbps应用程序控制和120 Gbps入侵防护吞吐速率。

·FortiGate 7060E可配备八个100 GE（千兆以太网）端口、十六个40 GE端口或六十四个10 GE端口，具有非常高的组网灵活性。

·FortiGate7060E 的模块化和灵活性加上NGFW高吞吐速率使其成为在从网络边界到数据中心核心部位范围内进行灵活部署的最佳选择（包括高级内部分段防火墙配置）。

·FortiGate 7060E 企业防火墙采取与机架绑定的集中式定价和许可机制（而不是单独的设备定价和许可机制），以降低采购及选型复杂度，提高性价比。

Ixia首席产品总监 Dennis Cox表示：

“当前复杂并且越来越敌对的威胁环境已经对寻求为各自组织机构设计并实施最佳安全解决方案的企业形成了独特挑战。Ixia 的目标是对安全解决方案进行严格的实地测试，展示并验证其实际效果，从而简化用户购买之前的选择过程。该测试使企业和运营商能够快速轻松地作出明智决策并确保实施的解决方案完美匹配各自组织的独特需求。”

上市时间

FortiGate 7060E和3980E将在2017年第一节度末上市发售。更多详细信息请咨询您的授权Fortinet代理商。