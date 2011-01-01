Fortinet再次刷新防火墙性能指标

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全球领先的高性能网络安全解决方案供应商Fortinet近日宣布高端企业防火墙阵容中又添新解决方案，将应用于大型企业、数据中心和服务供应商客户。FortiGate 3980E 是世界上首款达到T比特每秒（Tbps）吞吐量的盒式防火墙设备，而基于机框的硬件型号FortiGate 7060E 则可提供市场领先的下一代防火墙（NGFW）吞吐量——100 Gbps+。
这两种企业防火墙利用Fortinet先进的安全处理单元（SPU）提供前所未有的性能、轻松扩展，以及搭载强大的Security Fabric安全架构防护能力，使大型企业可同时确保安全特性或网络速度。
“云计算、物联网和高度互联的数字经济使企业IT资源日益紧张，并快速增加对当前安全解决方案的性能需求。在这个竞争激烈且不断发展的环境中，企业不能牺牲自己的网络性能或安全特性。Fortinet 坚持不断创新以提供市场上性能最高、安全性最优的解决方案，使客户充分利用各自的技术基础设施并确保客户和数据安全。”Fortinet创始人、董事长兼CEO谢青说道。
FortiGate 3980E企业级防火墙
Fortinet的3000系列企业防火墙具有紧凑的设备外形，可提供最佳防火墙性能。Fortinet 推出的 FortiGate 3980E 企业防火墙拓宽了企业的选择范围。
FortiGate 7060E企业级防火墙
Fortinet新推出的7060E是全球领先的企业防火墙解决方案，非常适合超大型企业、数据中心和服务供应商部署，可同时确保吞吐率、规模和高级安全功能。
Ixia首席产品总监 Dennis Cox表示：
“当前复杂并且越来越敌对的威胁环境已经对寻求为各自组织机构设计并实施最佳安全解决方案的企业形成了独特挑战。Ixia 的目标是对安全解决方案进行严格的实地测试，展示并验证其实际效果，从而简化用户购买之前的选择过程。该测试使企业和运营商能够快速轻松地作出明智决策并确保实施的解决方案完美匹配各自组织的独特需求。”
上市时间
FortiGate 7060E和3980E将在2017年第一节度末上市发售。更多详细信息请咨询您的授权Fortinet代理商。
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