 RSA 2017：HPE发布企业数据安全及物联网新方案

本周在加州旧金山举行的RSA 2017大会上，HPE宣布推出了新的HPE SecureData for Hadoop and IoT解决方案，将HPE Format-preserving Encryption (FPE)带入由物联网创建的大量数据流中。

ZD至顶网安全频道 02月16日 综合消息：本周在加州旧金山举行的RSA 2017大会上，HPE宣布推出了这个新的HPE SecureData for Hadoop and IoT解决方案，将HPE Format-preserving Encryption (FPE)带入由物联网创建的大量数据流。

这次发布还增加了Apache NiFi，一个用于在不同系统之间自动迁移数据的平台，集成了NIST标准和FIPS法规遵从技术。

HPE全球产品营销负责人Sheryl Wharff表示，新产品的关键是确保物联网中越来越多的设备产生的数据的安全性。该解决方案会验证由物联网产生的数据，并确保这些数据在静态、传输送和使用中的安全性，从而帮助合作伙伴通过数据和分析实现物联网的真正价值。

“这是一次令人兴奋的产品补充，帮助我们的合作伙伴推动大数据和物联网解决方案，”Wharff表示。“对我们的合作伙伴来说，这将带来不同等级的安全性，如今该市场中其他任何人都无法实现的等级。”

去年HPE承诺将把越来越多的安全产品组合推向渠道，从自己的数据安全产品组合开始，此前这些产品只是直销的方式。Wharff表示，新产品是HPE对渠道持续承诺的一个信号。

“我们认为这对我们的合作伙伴来说是一个巨大的潜在机会……我们一直在致力于将我们的数据安全解决方案带入渠道中，”Wharff表示。“我们将把真正的领导力带入市场，真正的机会带给我们采用安全数据解决方案的渠道合作伙伴。”

此外HPE还宣布推出了测试版的ArcSight Investigate，这是面向安全分析师的搜索和调查工具，用于内嵌了HPE Vertica并集成Hadoop的安全操作中心。

HPE产品营销总监Travis Grandpre表示，该产品解决了市场中对更直观的安全威胁调查工具日益增加的需求。他说，这次发布对传统经销合作伙伴以及MSP都是有利的。

“这不是昨天的ArcSight的，”Grandpre表示。“我们正在通过开放架构、推出直观的界面、利用Vertica等强大产品改变我们的面貌。这并不是人们以前所了解的ArcSight。这对我们来说是改变面貌、定义安全中心的令人兴奋的时刻。”

Versatile是HPE和HPE Aruba的白金合作伙伴，该公司共同创始人、首席执行官John Barker表示，新产品是HPE增强对安全性关注的举措之一，这肯定会给合作伙伴带来回报。

“从HPE的角度来说，我们看到人们越来越关注安全性，我们在这个领域可以得到越来越多的资源，这是我们需要快速抓住市场的一个机会。”

Barker称，客户对安全性的关注是一个热点。“让我们面对这个现实吧，客户最关心的就是安全了。人们担心因为数据泄露而丢掉工作。如果你是新手，你最好先确定网络是安全的。”

HPE SecureData for Hadoop and IoT目前已经在全球供货。Arcsight Investigate目前还在测试阶段，将在第二季度早些时候供货。