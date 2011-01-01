3000万元Pre-A轮融资到手，脱胎于阿里的默安科技安全创业视角

今日，默安科技完成由元璟资本领投的3000万元Pre-A轮融资，真格基金、盈动资本跟投。融资将用于拓展云计算安全、业务安全等新领域，为企业提供信息安全服务。此前，2016年5月，默安科技曾获得来自真格基金的600万元天使轮融资。

今日，默安科技完成由元璟资本领投的3000万元Pre-A轮融资，真格基金、盈动资本跟投。融资将用于拓展云计算安全、业务安全等新领域，为企业提供信息安全服务。此前，2016年5月，默安科技曾获得来自真格基金的600万元天使轮融资。

以往，都是先有攻击后有规则，企业传统的防御思路大多是基于规则策略，比如部署杀毒软件、防火墙等，但“防御攻击”才是我们主要的目的，如何预先感知攻击者的意图？在网络攻防过程中如何变被动为主动？2016年4月，杭州默安科技有限公司由原阿里安全部资深安全专家云舒、总监聂万泉和高级安全专家汪利辉联合创立，致力于将威胁情报技术和人工智能技术融入企业安全防御体系，为企业提供在云计算和IoT时代的安全整体解决方案，默安科技的目的，就是“围猎”这些黑客。CTO云舒表示：“我们在阿里云做了7年的云计算安全，拥有丰富的实践经验。基于广大客户的实际需求，我们将攻击者视角与云计算安全结合起来，设计了这款独特的安全解决方案，以预知威胁并能够全面保障客户网络安全。”

默安科技创始团队（左起汪利辉、聂万泉、云舒）

具体来说，以默安科技2016年10月发布的“幻盾”为例，这是默安科技第一款，也是或内首款从攻击者视角设计的、基于攻击混淆与欺骗技术的威胁情报产品，安全产品。幻盾的威胁情报的特别之处在于可以称之为用户或甲方视角的威胁情报系统，是根据企业业务量身定做的、精确量化企业自身威胁的、可以采取下一步决策行动的威胁情报体系。

“幻盾”通过攻击欺骗技术构造蜜罐陷阱，在黑客必经之路上混淆攻击者，精确感知黑客攻击的行为，隔离和阻断攻击，并溯源攻击者身份及意图，形成黑客攻击情报。适用于保护易受黑客入侵攻击的业务系统，特别在金融、证券、运营商等包含大量用户数据、资金等敏感信息的业务环境中。通过构建用户威胁情报体系，实现从安全事件的被动相应到安全威胁的积极应对，帮助企业控制安全风险。

幻盾 五大安全价值

默安科技CEO聂万泉直言，公司在成立之初就将“企业信赖的安全伙伴”作为公司的愿景，致力于以攻击者视角作为技术产品设计理念，用创新技术解决企业安全问题。默安科技通过为企业构建用户视角的威胁情报体系、提供云计算平台及云租户安全解决方案、提供SDL软件开发安全解决方案，输出幻盾、哨兵云、BAF(业务安全防火墙)等安全产品，并提供渗透测试、蓝军对抗、安全培训等安全服务。云舒也进一步透露，默安科技的业务安全、云计算安全、威胁情报等产品和服务也均基于攻击者视角而设计。

据了解，默安科技的产品交付形态是“硬件+软件”结合的整体解决方案，方便企业部署。汪利辉介绍，目前已有诸多大型央企、金融、互联网企业正在使用包括幻盾在内的多款默安科技的安全产品。

在刚刚完成的Pre-A轮融资中，领投方元璟资本表示，网络安全进入DT安全时代，接入网络的设备及资产不断增长，数据量极大爆发，安全形势愈加复杂，安全服务正在成为常态化的基本需求。而出自阿里的默安科技团队，不仅在技术创新上领先，并且已拥有多个实践案例，具有“全面安全”的服务能力。这些都是资本看好其未来的主要原因。

对于2017年的计划，默安科技将在今年推出一些全新的安全产品，并且将发力市场拓展。