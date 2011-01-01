无人机探测公司Dedrone获1500万美元B轮融资 思科前CEO领投

反无人机安全初创公司Dedrone，日前在由前任思科和Felicis风投的执行主席兼CEO John Chambers领投的B轮融资里募得1500万美元。

ZD至顶网安全频道 02月14日 综合消息：反无人机安全初创公司Dedrone，日前在由前任思科和Felicis风投的执行主席兼CEO John Chambers领投的B轮融资里募得1500万美元。

Dedrone由首席执行官和共同创始人Jorg lamprec创立，主要的业务是与物理安全公司一起在高风险区设置摄像头、传感器和无线电频率扫描器。Dedrone的软件可以利用获取的信息探测空中入侵，并可以就恶意无人机活动的发生（例如如有人在偷视物业）提供早期预警。

Dedrone的产品已上架12个月，主要用于保护世界各地的机场、数据中心、监狱、体育场馆和其他设施，应用领域为企业间谍活动、黑客，走私和恐怖主义等。

Dedrone在2016年里的安装超过200起，其客户包括负责2016年美国总统竞选辩论、纽约萨福克县监狱、卡塔尔皇室及达沃斯世界经济论坛的商家。

Dedrone初创公司在该B轮融资里共募得略小于2800万美元。

新募得投资将用于Dedrone的营销和销售工作的资金，重点将放在数据中心以及目前的研究和开发上。

自2016年5月A轮融资结束后，Dedrone与Airbus、新加坡电信、德国电信建立了安全战略伙伴关系，这些商家将转售Dedrone的技术。

Dedrone成立于2014年，由lamprech、Rene Seeber和Ingo Seebach创建，总部设在旧金山，生产和研发设在德国的卡塞尔。

无人机广泛应用于各行各业，如房地产、警察监视和披萨外卖。但在消费型无人机普及的同时也出现了滥用。罪犯们用无人机运送走私物品，2016年10月，曾有过伊斯兰国使用无人机进行炸弹袭击的报道。

2016年6月左右，美国联邦航空管理局宣布将试用由三家英国公司开发的反无人机放射线技术，主要用于检测和识别出现在机场附近具有潜在危险或敌对性质的无人机。放射线技术通过热成像摄像机跟踪无人机，可以向无人机发送高功率无线电频率信号，以阻断无人机与控制器的通信。

澳大利亚证券交易所上市的13号部门（Department 13）2016年11月透露，旗下的反无人机设备Mesmer可以控制入侵的无人机，其做法是操纵无人机的无线电传输协议并迫使其降落。