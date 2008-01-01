消息人士披露说，美方通过分析多份情报文件判定，俄罗斯正考虑将“棱镜”监听项目曝光者、有“鼹鼠”之称的美国前防务承包商雇员爱德华·斯诺登引渡回美国，作为给美国总统唐纳德·特朗普的“礼物”。

美国全国广播公司（NBC）10日援引两个情报机构消息人士的话披露说，美方通过分析多份情报文件判定，俄罗斯正考虑将“棱镜”监听项目曝光者、有“鼹鼠”之称的美国前防务承包商雇员爱德华·斯诺登引渡回美国，作为给美国总统唐纳德·特朗普的“礼物”。不过斯诺登的律师对这一报道予以否认，将其称之为“猜测”，因为俄方引渡斯诺登回美国“没有任何法律依据”。

“巴结”特朗普

NBC报道称，美国一名高级情报官员在分析一系列高度敏感的情报文件后认为，将斯诺登交还给美方是俄方正在考虑的多种“巴结”特朗普方式中的一项选择。

自特朗普就任美国总统以来，华盛顿和莫斯科均表达了改善两国关系的意愿。

不过，斯诺登的美国律师本·维茨纳告诉NBC，他对于这样的计划并不知情。斯诺登的俄罗斯律师阿纳托利·库切列纳也告诉俄罗斯国际文传电讯社：“所有这些说法只是寻常猜测，某些人正在恣意想象。”

按法新社说法，库切列纳自斯诺登2013年抵达俄罗斯以来一直是他的律师。库切列纳同时坚称，斯诺登“居住在俄罗斯绝对合法”，“俄罗斯没有任何法律依据来交还斯诺登”。

上个月赶在美国前总统贝拉克·奥巴马卸任前，俄罗斯将斯诺登的居留许可延长3年至2020年。

“俄罗斯不会拿人和人权做交易，尽管美国秘密机构经常试图把我们卷入各种挑衅行为中。”库切列纳说。

斯诺登咋想？

虽然两名律师都对NBC报道予以驳斥，但斯诺登本人10日在推特网站上专门就这一报道发文，这似乎显示他本人并未怀疑报道的真实性。

斯诺登写道：“终于（来了）：无可辩驳的证据显示我从未与俄罗斯情报机构合作。没有国家会卖掉间谍，因为其他人会担心他们成为下一个。”

2013年6月以来，斯诺登通过媒体披露了有关美国政府秘密监听行动的机密文件，美国政府随后以间谍罪、盗窃罪和未经授权泄露国防和情报信息等3项罪名对斯诺登发出通缉。当年8月，斯诺登在俄获得“临时避难”许可。

按《今日美国报》网站说法，多名美国众议员都指责斯诺登已将美国重要情报出卖给俄罗斯。

而斯诺登本人一直否认这种指责。去年12月，他在接受一次网络直播采访时表示，强迫自己返回美国违反人权，但他对回国后即将面临法律审判“并不真的担心”，因为他知道自己做的是正确的事、无悔自己所做的选择，而且这也能终结他是俄罗斯间谍的说法。

回国真有戏？

上个月，美国时任总统奥巴马宣布，为向维基揭秘网站泄露大量机密文件而入狱的美军士兵切尔西·曼宁减刑。这让各界猜测斯诺登是否会得到美方宽大处理。

随着特朗普就任总统，斯诺登能否回国再次引发关注。特朗普本人及他选定的新任中央情报局局长迈克·彭佩奥此前都曾表示将严惩“叛国者”斯诺登。截至目前，白宫方面尚未对NBC的报道发表评论，但美国司法部对斯诺登回国表示欢迎。

上个月，中情局前代理局长迈克尔·莫雷尔曾撰文暗示称，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京可能会交还斯诺登，以纪念特朗普当月的就职。俄外交部发言人扎哈罗娃对此说法予以谴责。

美国前国家安全副顾问胡安·萨拉特认为，俄罗斯同意交还斯诺登是“与（特朗普）新政府改善关系、需求合作的信号，但毫无疑问将在美国围绕监听作用、情报界作用以及未来的隐私和公民自由等问题引发争议”。因此，特朗普政府应谨慎对待俄方提议。