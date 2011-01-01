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苹果iCloud新漏洞：删了一年的网页浏览记录照样可以恢复

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苹果似乎已经修复了iCloud的一项漏洞，而在此之前，该服务会将通过已经删除的Safari浏览记录保留一年多时间。

来源：ZD至顶网安全频道 2017年2月13日

关键字：iCloud漏洞

苹果似乎已经修复了iCloud的一项漏洞，而在此之前，该服务会将通过已经删除的Safari浏览记录保留一年多时间。

本周四，俄罗斯计算机取证软件公司Elcomsoft表示，该公司的取证软件可以恢复在iCloud中存储并且已经删除的历史记录，包括某个网址上一次的访问日期以及删除时间。

Elcomsoft CEO弗拉基米尔·卡塔洛夫（Vladimir Katalov）在博客中强调了浏览数据的取证价值。由于iCloud会持续同步信息，所以如果用户开启该功能，便可给监视和调查工作带来很大帮助。

就在Elcomsoft公布这项发现后不久，苹果便采取了一些非公开措施来解决这个问题。卡塔洛夫表示，无论是否被删除，Safari浏览器的历史记录现在都只能追溯到两周前。苹果对此事的反应速度凸显出这类信息的潜在价值。

苹果并未对此置评。

但无论如何，该公司都需要遵守其数据存储承诺：“一旦从苹果的服务器上删除，苹果就不会保留已经删除的数据。”该公司表示，iCloud连接日志最多保存30天，iCloud邮件最多保存60天。

实际上，这并非苹果第一次在数据保存方面“言行不一”。去年11月，Elcomsoft还发现iCloud会在没有告知用户或获得用户许可的情况下存储iPhone通话记录。但该公司后来也修复了这一问题。

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