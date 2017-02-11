2017-02-09 10:31:50

大家开始认识到了安全检测技术的重要性，其中的代表就是以威胁情报驱动的威胁检测与响应机制。而国内其实更多的还是在论证阶段，还需要有很多问题需要明确。如：检测与响应在企业信息安全中的价值、如何量化、如何落地等。