21小时前安全
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从RSA大会能看出安全行业的变革，例如已经成为安全技术热点的云安全、大数据安全、威胁情报、机器学习、沙箱等均在RSA大会上被展示、发酵放大，并成为安全行业的热点。RSA2017已经到来，我们不妨总结发现一些安全产业正在发生的演变和技术趋势变革。
下周RSA 2017大会即将召开，我们与三大顶级网络安全厂商投资高管坐下来，一起探讨他们在今年的大会上会重点关注什么。从人工智能到物联网、再到安全自动化和编排，今年展会上有很多值得关注的地方。
到目前为止，我已经写了两篇博客谈我对下周RSA安全大会的期望。第一篇博客是关于端点安全的前景，第二篇则是关注网络安全。
在每年的RSA会议上，世界各地的领领袖人物聚在一起讨论安全课题。我们聚在一起分享最佳实践、挑战彼此的观点、发现新的产品，目的就是要保护我们机构的安全，使其免受网络攻击
大家开始认识到了安全检测技术的重要性，其中的代表就是以威胁情报驱动的威胁检测与响应机制。而国内其实更多的还是在论证阶段，还需要有很多问题需要明确。如：检测与响应在企业信息安全中的价值、如何量化、如何落地等。
我们由活生生的、会呼吸的人类组成的Program Committee肩负着审查所有提交的任务，让今年的RSA会议成为最好的一届盛会。
我们很高兴与你分享RSA 2017大会的主题：机会的力量。RSA将是从各个角度拥抱摆在我们面前机会的大会，包括专业开发，推动这个行业向前发展，团结起来形成一个社区。
RSA 2017安全大会，华为邀您一起体验从网络到云端的安全之旅，华为展台预览及演讲主题如下
正值美国旧金山的RSA火热开幕时，作为连续参展方的微步在线响应大会2017年的安全发展新趋势，发布重量级产品-微步威胁情报平台。该软件平台产品解决了企业在威胁情报落地中存在的挑战，作为国内威胁情报领军品牌继续引领威胁情报发展方向。
旧金山时间2月13日，全球安全行业最具影响力的行业大会——信息安全峰会RSA Conference 2017在美国旧金山开幕，在创新沙盒比赛中，10家入围企业经过激烈角逐，最终提供ID识别认证的UnifyID胜出，获得“RSAC 2017最具创新安全初创企业大奖。
RSA大会将于2月13日至17日在美国旧金山莫斯康恩会展中心召开，本次会议的主题为“POWER OF OPPORTUNITY”。远江盛邦连续第三年参加RSA大会。
2月13日，美国旧金山，RSA Conference 2017信息安全大会即将开幕。自2008年绿盟科技第一次参加RSA以来，已走过10个年头。今年绿盟科技各路专家再聚旧金山，与您共赴这场安全盛宴。
RSA2017安全大会将在美国当地时间2月13-17日于旧金山Moscone中心召开，今年的活动是第26届RSA会议，这是安全专业人员和供应商在安全生态系统中最大的聚会，预计将有超过30000名参会者。今年的大会主题是：Power of OPPORTUNITY。