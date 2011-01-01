RSA 2017大会主题：机会的力量

我们很高兴与你分享RSA 2017大会的主题：机会的力量。RSA将是从各个角度拥抱摆在我们面前机会的大会，包括专业开发，推动这个行业向前发展，团结起来形成一个社区。

我们坐下来与今年RSA大会总监、总经理Linda Gray谈论了2017年的新主题：

Gray：对于今年的主题，我们受到由Shunryu Suzuki提出的Zen方法——即初学者应该抱着追求最先进研究的心态。“在初学者心中有很多种可能性，在专家心中，却很少。我们知道，当我们移除了在可能和不可能之间横亘的障碍，我们就会放开自己去寻找新的机会。”

因此，我们很高兴与你分享RSA 2017大会的主题：机会的力量。RSA将是从各个角度拥抱摆在我们面前机会的大会，包括专业开发，推动这个行业向前发展，团结起来形成一个社区。

RSAC：这个主题与RSA大会有什么关联？

Gray：RSA大会是一个获得最新知识、见解和灵感的渠道，激发真正的创新和进步。RSA创造了一种包容性的氛围，一种我们这个行业共同努力解决超出我们日常工作中经常面临的更大问题所需要的分享和探索的分为。RSA大会打开了一扇门，邀请所有这个领域内的人士重新想象和重新塑造我们接受什么、期望什么以及什么是可能的。

RSAC：这个创意是如何呼应主题的？

Gray：在RSA大会上产生的想法总是会在整个行业中产生涟漪效应。所以今年的主题创意视觉采用了“水中波纹”作为设计基础。大大的彩色圆圈相互交叠，持续向外延伸。在圆圈重叠的地方，形成了新的形状和图案。

我们希望你和我们一样对2017年的主题感到兴奋。我们期待在2017年的RSA大会上向你呈现这一切。