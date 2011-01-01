AT&T、IBM等公司结成新的物联网网络安全联盟

来自物联网价值链上的一些企业结成了物联网网络安全联盟，旨在利用他们集体的专长来减少物联网的业务问题，并解决其安全挑战。

ZD至顶网安全频道 02月09日 综合消息： 来自物联网价值链上的一些企业结成了物联网网络安全联盟，旨在利用他们集体的专长来减少物联网的业务问题，并解决其安全挑战。

该集团的创始成员公司包括AT＆T、IBM、诺基亚、Palo Alto Networks、赛门铁克和Trustonic。

安全是企业研究和实施物联网基础设施项目时担心的一个主要问题，而且这种担心有很好的理由：AT＆T指出，在过去三年中，攻击者在物联网设备上扫描漏洞的比例增加了3,198％。在去年进行的一项调查中，58％的企业领导说他们对物联网设备的安全性没有信心。

AT＆T高级解决方案高级副总裁Mo Katibeh在一份声明中表示：“物联网设备数量的爆炸式增长预计将持续，因此，相关的网络安全保护措施也必须跟上。”Mo Katibeh表示，“今天的企业正在连接各种设备，从工厂车间的机器人到起搏器和冰箱。帮助这些组织继续保护整个物联网生态系统实现可持续增长所需要的创新。”

新联盟列出了一些具体目标，首先是对诸如医疗保健、汽车和工业等垂直领域的物联网安全挑战开展协作研究。该联盟还将影响围绕物联网的安全标准和政策的制订。其设定的目标还包括全生态系统易于获得的安全性，并帮助教育企业和消费者保护他们的连接。