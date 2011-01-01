写在RSA会议开幕前：停一停、想一想、联系彼此

在每年的RSA会议上，世界各地的领领袖人物聚在一起讨论安全课题。我们聚在一起分享最佳实践、挑战彼此的观点、发现新的产品，目的就是要保护我们机构的安全，使其免受网络攻击

在每年的RSA会议上，世界各地的领领袖人物聚在一起讨论安全课题。我们聚在一起分享最佳实践、挑战彼此的观点、发现新的产品，目的就是要保护我们机构的安全，使其免受网络攻击。我们在2017年里围绕的主题是“机会的力量”，重心是行业之间的分享和探索氛围，我们必须联合起来，要解决更重大的问题，而不是我们每天在日常工作中面临的问题。机会确实是个强大的东西。机会可以打开大门，请出里面的人，重新展开想象的翅膀，重新启航。机会令我们走到了一起，我们得以合作和创新。机会鼓励每个人从各种人和物的角度去拥抱新的、独特的发展。机会也给了同行之间自由交换思想的空间。RSA会议鼓励各位抓住机会，真真切切地停一停、想一想、联系彼此。

停一停

我们生活的节奏太快了，有时都觉得连慢一点都是不可能，更不用说停一停了。但停一停是安全的核心所在。我们不懈地努力，叫停网络攻击，叫停数据泄露，叫停意图入侵我们的关键系统的攻击，保卫我们机构的健康和个人私隐。但要叫停并非简单地阻止网络罪犯的恶意攻击。我们需要不时停一停，要培养自己从不同的角度看问题的习惯，以期能找到解决问题的新方法。在具体考虑解决方案前先停一停，停一停极有可能是至为关键的第一步。

想一想

似乎是显而易见的事，但要以正确方式解决问题就需要从各个角度去想，需要具批判性地想。我们往往会一头扎进去，找个以往用过的可行办法，贴个膏药了事。如果我们花时间去认真考虑一个问题，我们就能找到问题的根源。想得深一些，才能出现奇迹；想得深了就能激发灵感，一个小小的灵感大可以发展成我们生活里不可或缺的东西。批判性思维可以提供识别漏洞的机会，令我们发现不足的地方。

联系彼此

联系彼此是RSA会议的核心。世界顶级网络安全专业人士齐聚一堂，我们可以培养彼此之间的联系纽带，人与人的联系在未来一定是至关重要的。而各种团队聚在一起则可以进行实打实的交谈，这种方式必定可以对过去的结论进行很好地扩展。将拼图中那一片一片的小块最后拼在一起可以带来真正独特的创新，能为前人认为完全没有联系的两个东西提供连接的桥梁也可以带来真正独特的创新。

我们每一天都要面临安全挑战，要解决实际问题。为了保证自己的工作和个人安全，协作、信息和开放对话是我们可以利用的最好工具。我们不妨在工作和日常生活中的每一天里都找个时间，停一停、想一想、联系彼此。