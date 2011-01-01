Cisco Tetration Analytics有效保护业务应用 提供更新部署选项

近日思科宣布Cisco Tetration Analytics平台现已实现自动策略执行，帮助企业为业务应用建立安全的环境。同时，这一平台还为Tetration提供了诸多全新部署选项。

ZD至顶网安全频道 02月07日 综合消息：近日思科宣布Cisco Tetration Analytics平台现已实现自动策略执行，帮助企业为业务应用建立安全的环境。同时，这一平台还为Tetration提供了诸多全新部署选项。基于Tetration已有的发现及可见性功能之上，思科更新版Tetration Analytics软件提供了行业首个具有一致性的安全策略执行能力，能够整体部署于所有应用上。借助这一功能，在任意厂商的基础设施中，无论应用是位于虚拟、裸机、物理服务器、私有云或公有云中，策略执行都不会受到影响。这一全新执行模式将策略与工作负载特征和行为绑定在一起，可确保即使移动工作负载，策略也能保持不变。

复杂应用带来严峻的安全挑战

当今复杂的业务应用通常跨数百台服务器运行，这些服务器驻留在数据中心和云中的广泛异构基础设施之上。同时，虚拟化技术、应用移动性和现代开发运营环境带来的持续应用变革，进一步加剧了复杂性。所以，IT经理面临着前所未有的挑战，他们需要深入了解应用的部件、通信模式和依赖性。而这些信息对于满足现代应用的安全要求必不可少。

通过应用分割提升安全性

Tetration Analytics采用微分割技术，这是支持对工作负载进行隔离的安全技术，通过“应用分割”实现了进一步飞跃：无论应用是驻留在虚拟化、裸机、物理服务器还是云中，均能跨应用层一致地执行策略。策略可被推送至任意厂商的防火墙，也能在网络层进行编排。相比传统静态解决方案，Tetration基于对数十亿数据流、流程和工作负载特征的行为分析，动态提供切实可行的结论。工作负载代理可支持位于任意位置的任意工作负载，策略可以得到一致的执行。

HealthSouth公司技术服务副总裁Mike Kindle表示：“作为美国最大的康复医疗服务提供商，HealthSouth正在多个数据中心部署思科ACI和Cisco Tetration Analytics，以提高灵活性，提供更好服务，为未来发展奠定坚实基础。我们将充分利用思科数据中心解决方案，通过单一面板视图快速部署虚拟化服务，提供高安全性和高可靠性。Cisco Tetration Analytics正帮助我们以前所未有的方式，发现和移动应用工作负载。”

全新Tetration部署选项

思科为Tetration Analytics提供了两种全新的部署模式。除了已有的大规模平台，现在思科提供了一种较小规模平台Tetration-M，适用于1000个工作负载以内的部署。此外，思科推出了一种云设备Tetration Cloud，在Amazon Web Services（AWS）的公有云中部署软件，同样适用于1000个工作负载以内的部署。无论采用何种部署模式，Tetration都能监测私有云和公有云中的工作负载。

通过APIs和应用实现平台可扩展性

现在Tetration Analytics支持客户和生态系统合作伙伴编写自己的应用，访问存储在平台上的数据。用户可以将自己的分析算法引入Tetration，创造新的应用，从而针对业务需求，用开放格式生成定制数据的输出和通知。此外，思科还延续了打造开放生态系统的传统，与合作伙伴合作，利用解决方案构建应用及实现集成。这些合作伙伴包括AlgoSec、Citrix、Dell EMC、F5、Infoblox、ServiceNow和Tufin等。

思科ASAP数据中心

Tetration Analytics是思科推动全数字化转型战略的关键组成部分，全数字化转型从思科ASAP数据中心开始。ASAP代表分析（Analyze）、简化（Simplify）、自动化（Automate）和保护（Protect）。这一架构方法帮助企业借助混合IT解决方案，实现数据中心和IT基础设施的现代化，最大限度提高应用性能、规避风险、提高运营敏捷性，从而有效支持全数字化转型。此外，思科全面的数据中心产品组合也彰显了思科对于创新的坚定承诺，这些产品包括思科Nexus ® 9000交换机、思科ACI™、CloudCenter、Tetration Analytics、思科UCS®和HyperFlex等。

关于Tetration Analytics

Tetration Analytics可帮助企业实时获得全面的数据中心可见性，包括数据包、数据流和数据速率。Tetration从软件和硬件传感器收集遥测数据，并使用高级数据中心分析和机器学习技术分析信息，从而帮助IT经理深入了解数据中心动态。通过单一平台，企业能基于环境和角色，自动制定和执行安全策略。Tetration降低了实现运营可靠性的难度，实现零信任运营模式，并支持将应用迁移到SDN解决方案和云。

借助Cisco Tetration Analytics，企业能够：

了解整个数据中心和云中的应用相关性

从被动响应转变为主动出击：制定切实可行的运营决策，并在策略实施之前验证效果

使用Tetration的取证搜索引擎和用户界面，即时搜索数十亿数据流

不间断监测应用行为，快速发现通信模式中的偏差

无论应用驻留于何处，均能执行一致的安全策略

Tetration平台是“一键式”设备：服务器和交换机进行了预先布线，并预装了软件。设置Tetration非常简单，只需回答几个数据中心环境相关的问题以便配置集群。这一设备中消除了大数据的复杂性，部署或操作Tetration无需大数据专业技能。

思科高级服务

思科服务专家能帮助企业在数据中心内快速集成Tetration Analytics，为环境定义用例，并部署可靠的应用分割策略。思科服务的专业知识帮助企业更快实现价值，此外思科服务还提供了24x7全天候全球解决方案专业知识支持，通过单一服务集中进行问题管理，并为解决方案提供广泛支持。

支持引言

ZK Research公司首席分析师Zeus Kerravala表示：“随着企业进行全数字化转型和采用开发运营模式，他们正在投资新技术，使基础设施更加动态化和分布式，这要求安全也更加动态化。尽管企业80%的安全支出侧重于网络边界，但实际仅有20%的违规行为发生于此。借助Tetration的安全策略执行能力，企业将有效阻止违规，全面实现平台价值。”

IDC研究总监Brad Casemore表示：“在全球范围内，企业正采用多云战略实现全数字化转型，但这些举措也带来了可见性和安全性的挑战。 Cisco Tetration Analytics支持跨混合应用环境的安全策略执行，可通过无处不在的可见性和应用分割功能有效解决挑战。”

Enterprise Management Associates公司副总裁Dennis Drogseth表示：“随着用户的期望越来越高，安全威胁越来越大，运营效率的压力不断提升，IT部门面临着巨大的挑战。鉴于这三重挑战，思科先进的Tetration Analytics解决方案彰显了对于客户的承诺，以及产品在应对威胁的强大关联性。”