2017安全之势：云、大数据、IoT、人工智能

2017-01-05 10:30:49

董昕 HanSight瀚思联合创始人兼首席运营官

区别于传统的安全防御方式，大数据分析平台所提供的安全管理职能，更多提供了预警和告警，并与传统的安全产品形成协同，这个过程既可以是自动化的，也可以由安全管理员去完成...