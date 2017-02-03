2017安全之势：云、大数据、IoT、人工智能

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"大、智、移、云、物"等为代表的新兴技术正在颠覆传统，带来源源不断的变化，安全云化、安全大数据化、安全服务化、安全高端化是未来网络安全的发展趋势。细分下来，2017的安全之势包括了云、大数据、IoT、人工智能等。
张岳公 北京三未信安科技发展有限公司董事长兼总经理
云计算已经是各种新业务的平台，云计算需要各种安全技术结合的深度防御，而密码技术作为主动的安全技术适合聚焦数据的深度防御部署，因此我们相信2017年甚至未来若干年我们面临巨大的发展机会...
陈毅威 赛门铁克公司大中华区总裁
随着2017年的到来，毫无疑问，网络安全将继续成为行业以及国家的主要课题。2017年，赛门铁克看到网络安全话题将主要被归为三大方面：新一代网络犯罪、更加猛烈的针对物联网的攻击、云安全问题...
孙有吉 英特尔安全事业部北亚地区总经理
为了保护新数字经济，信息安全公司必需摒弃旧的安全防御套路，制定全新战略来有效应对新型网络犯罪——事件的侦测与响应、入侵的发现与纠正、增强威胁的可预知性、贯通网络的协作能力，让安全防御、发现和纠正并行成为优先任务，实现完善的安全体系...
阚志刚 梆梆安全创始人兼CEO
2017年，人工智能将成为更多领域破茧成蝶的关键力量。从智慧城市到智能家居，国计民生的方方面面正在愈加直观的感受到人工智能的影响力。与此同时，需要从人工智能的基因层面增强安全性，为人工智能的未来发展提供坚实的保障能力...
于海波 天融信CEO
"大、智、移、云、物"等为代表的新兴技术正在颠覆传统，带来源源不断的变化，处于风口浪尖的网络安全行业也不例外。安全云化、安全大数据化、安全服务化、安全高端化是未来网络安全的发展趋势...
王伟 360企业安全集团副总裁
2017年，协同防御将一改单一安全产品安全能力受限，信息不全，防御和处置能力弱的局面。智能运维将兼具更多的人工智能方法和自动化的特点，整体提升用户安全体系的成熟度和安全事件处置效率...
董昕 HanSight瀚思联合创始人兼首席运营官
区别于传统的安全防御方式，大数据分析平台所提供的安全管理职能，更多提供了预警和告警，并与传统的安全产品形成协同，这个过程既可以是自动化的，也可以由安全管理员去完成...
魏文佳 卡巴斯基中国区售前经理
2016年，可谓是历史极黑客攻击频发的一年，也是重大网络安全事故频发的一年，全球知名企业均难逃黑客魔爪，如果你有关注网络安全，就会发现2016年的网络安全问题简直就是末日大灾难。黑客发起的网络针对性攻击越来越强，手段也越来越高明...
“大、智、移、云、物”等为代表的新兴技术正在颠覆传统，带来源源不断的变化，安全云化、安全大数据化、安全服务化、安全高端化是未来网络安全的发展趋势。2017已经到来，不妨来看看至顶网与业界大咖总结的安全之势。