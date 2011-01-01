Fortinet重组进行中：Q4收益及预期良好 股价上涨

本周安全厂商报告第四季度收益情况，称去年进行的销售重组正在看到成效，当天Fortinet的估价在盘后交易增长了超过10%。“有时候齿轮完全连接是需要时间的，特别是同时你还要打造很多功能的时候...

ZD至顶网网络频道 02月03日 国际消息：本周安全厂商Fortinet报告第四季度收益情况，称去年进行的销售重组正在看到成效，当天Fortinet的估价在盘后交易增长了超过10%。

“有时候齿轮完全连接是需要时间的，特别是同时你还要打造很多功能的时候，”Fortinet首席财务官Andrew Del Matto在第四季度财报电话会议上表示。“我们的模式是一个精益的、扁平的组织，摩擦很少。我们精简了行政和重叠的部分，最终目标是推动提高速度和公司从上到下更好的可见性……我们相信我们有机会实现更多增长，正如在收入指南中所反映的。”

Fortinet表示，预计2017年第一季度的计费增长16%在3.8亿美元到3.88亿美元。Fortinet预计在接下来的这个季度收入同比增长17%在3.3亿美元到3.35亿美元之间。

Fortinet的股票在星期四盘后交易中上涨了近11%，达到每股37美元。

去年Fortinet宣布将对美国企业销售团队进行重组，划分为两个组，专注于全球战略客户或者区域客户。这次重组带来了执行上的挑战，但是销售生产率现在已经大幅提高。

Fortinet首席执行官Ken Xie表示，该季度北美企业销售的增长主要是因为增强了市场推广、创造销售机会以及渠道计划。

“我们已经着手于创造销售机会以及市场推广方面——这帮助我们改善了销售，”Xie在电话会议期间这样表示。“我们开始看到一些好的结果。”

据Fortinet财报，2016年第四季度收入为3.63亿美元，相比去年同期的2.97亿美元增长了22%。该季度总计费为4.63亿美元，相比去年同期的3.81亿美元增长了22%。

从地域上看，Fortinet在美洲的业务攀升了23%，该季度的销售额为1.5亿美元。

“我们非常专注于提高生产力，”Del Matto表示。

Fortinet产品销售同比增长10%达到1.59亿美元，而服务收入增长34%达到2.04亿美元。此外Fortinet在该季度的净收益为2500万美元，高于去年同期的亏损250万美元。

“更扁平、更精益的管理和减少职能重叠的确会提高可见性，专注于我们需要完成和实现的目标上，我认为这会给我们带来很大的帮助，”Del Matto说。

尽管Fortinet在这个季度表现稳定且预期良好，但高管层表示他们仍然有很多的工作要做。

“提高生产力的进程还在继续，我们仍然在努力改善结构，并通过市场营销和客户支持提供支撑，”Xie表示。