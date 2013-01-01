美国政府想挖更多客户数据？亚马逊Say NO!

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亚马逊近期发布了其去年下半年的最新“透明度报告”，这是其第四次发布“透明度报告”。
（图片来自网络）
周四晚间，零售和云计算巨头亚马逊悄悄发布声明，此份声明同以往一样，详细说明了2016下半年的最新数据。
（亚马逊信息请求报告——https://d0.awsstatic.com/certifications/Information_Request_Report_December_2016.pdf）。
报告显示，总共有1,583个不同的请求，比上季度略有下降。
亚马逊收到的请求包括：
亚马逊发布此“透明报告”后，截止发稿前，没有收到任何删除报告的要求。
与以前的报告一样，亚马逊拒绝说明在此期间是否收到国家安全信。
实际上，科技技术类公司是被禁止披露其此类信息的（比如收到的这些有关要求开放数据信息的信件有多少），但他们可以根据他们的第一修正案的言论自由权来选择是否披露有关数据。
亚马逊选择披露。亚马逊表示他收到了最多249个国家的安全请求，其中还包括通过外国情报监视法院（ Foreign Intelligence Surveillance Court）提交的秘密命令。
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