传特朗普将签署网络安全行政令

美国总统特朗普有望于周二签署网络安全行政命令。

ZD至顶网安全频道 02月03日 综合消息：

据路透社报道，知情人士透露，美国总统特朗普有望于周二签署网络安全行政命令，这将标志着特朗普政府为解决其头号任务所采取的第一项措施。

另据熟悉行政令草案的知情人士透露，此项行政命令可能对政府的网络防御和攻击能力展开多项不同的评估。