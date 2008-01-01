合作伙伴：HPE收购Niara意在扩大网络边缘领域市场份额

HPE合作伙伴表示，HPE此次收购安全分析公司Niara，使其能够从思科方面抢占更多智能网络边缘领域的市场份额。Niara的下一代行为分析软件平台将结合Aruba的ClearPass，能够提供业界最完整的可见性和检测系统。

ZD至顶网安全频道 02月02日 编译：HPE合作伙伴表示，HPE此次收购安全分析公司Niara，使其能够从思科方面抢占更多智能网络边缘领域的市场份额。

位于纽约的解决方案提供商Future Tech公司首席执行官Bob Venero表示：“这是另外一个直击思科软肋的子弹，那就是网络边缘，而不是网络核心。毫无疑问，网络边缘是思科最脆弱的地方。此举能够使HPE Aruba从思科方面抢占更多对边缘网络的控制权。”

HPE表示，Niara的下一代行为分析软件平台结合了Aruba的ClearPass，能够提供业界最完整的可见性和检测系统。

“通过这些交易，我们将继续在智能边缘领域创新，通过软件定义解决方案更好地保护我们客户的业务及物联网数据，”HPE子公司Aruba Networks高级副总裁兼总经理Keerti Melkote表示。

此外，Venero也表示，思科目前在网络边缘领域正在面对像HPE Aruba这样的竞争对手。“思科绝对不会在网络边缘赢得胜利，这一点毫无疑问。因为这个领域有如此多的公司在针对边缘构建领先的边缘技术。其中大多数公司都是以合作伙伴为核心的，这让我们能够提供毛利润更高的产品。”

Future Tech最近在华盛顿举行了一个网络安全峰会，这次峰会的主题就是网络边缘的风险。Venero表示：“你可以拥有全球最好的网络核心，但如果你在网络边缘是脆弱的，那么你就不是主动防御的，脆弱的，更有可能遭遇攻击。”

HPE顶级合作伙伴的一位顶级销售高管表示，HPE收购Niara让思科在智能边缘领域情况更加严峻。目前，在这一领域很多客户正在寻找思科的替代选择。“很多很多公司感觉到他们没有得到思科的适当对待，他们正在寻求一些回报。他们厌倦了被思科绑架。这次收购让他们能够在网络边缘替换掉思科，而不是使他们的思科核心网络处于风险之中。”

这位销售高管表示，Aruba ClearPass在客户中获得了关注，因为“坚实的、易于使用的、有投资回报”的特点是很吸引用户的政策。

这位销售高管表示，思科及其合作伙伴通过在网络核心层面的积极努力，提供深度SmartNet维护的折扣以赢得订单。“无疑思科有很庞大的装机群，但Aruba真正拥有更好的产品来赢得这场竞争。”