HPE收购行为安全分析公司Niara 强化物联网安全产品组合

HPE本周三宣布收购位于加州桑尼维尔的行为安全分析公司Niara，交易条款尚未披露。收购后，Niara将在HPE Aruba下运营，并整合Aruba的ClearPass网络安全产品组合用于有线和无线网络基础设施。

ZD至顶网安全频道 02月02日 编译：HPE本周三宣布收购位于加州桑尼维尔的行为安全分析公司Niara，交易条款尚未披露。

据悉，Niara的行为分析软件可以自动检测组织机构内的攻击和风险行为。其User and Entity Behavioral Analytics (UEBA)软件依赖机器学习和大数据分析，增强安全性以防止那些可能渗透传统防火墙和其他外围系统的威胁。

收购后，Niara将在HPE Aruba下运营，并整合Aruba的ClearPass网络安全产品组合用于有线和无线网络基础设施。Aruba部门一直是HPE计划构建实现物联网服务平台的一部分。而收购和整合Niara将会特别加强HPE针对物联网的网络安全产品组合。当Niara发现安全事件后，客户可以利用ClearPass隔离或者断开用户或者设备与易受攻击网络的连接。

“将Niara的高级行为分析与ClearPass是自然的延伸，这将提供全网络的、实时可见性和对企业内潜在风险的预测评估，”Niara共同创始人、首席执行官Sriram Ramachandran在声明中表示。“我们很高兴能从ClearPass Exchange集成合作伙伴的角度评估我们的关系，直接为Aruba的发展作出贡献。”

HPE Aruba高级副总裁及总经理Keerti Melkote在一篇博客中指出，Niara共同创始人Sriram Ramachandran和Prasad Palkar，以及其他几位工程师，实际上正在回归Aruba。

另外，Melkote还写道，“该团队开发了当前ArubaOS操作系统的核心技术，包括认证、加密、深度包检测等。因此，Niara团队非常熟悉我们客户的网络，设计了他们的下一代安全解决方案以增强这些能力以创建一个更好的组合。”